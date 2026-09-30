El presidente Abelardo de la Espriella anunció la captura del ciudadano ruso Sergei Vagin y aseguró que se le aplicará una medida administrativa de expulsión de Colombia por, según afirmó, atentar contra la seguridad nacional.

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El mandatario señaló que el procedimiento se produjo después de una investigación que, de acuerdo con su versión, fue articulada entre la Policía Nacional y la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol).

El presidente agregó que Vagin fue relacionado en informes de inteligencia con presuntas actividades de espionaje, financiación de actos vandálicos durante el paro nacional de 2021 y contactos con el Eln.

En menos de 24 horas, una investigación articulada con la Policía Nacional y la DIPOL permitió capturar al ciudadano ruso Sergei Vagin. Se le aplicará la medida administrativa de expulsión del país por atentar contra la seguridad nacional. Vagin fue relacionado en informes de… pic.twitter.com/U9k0RXbYMz — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 30, 2026

El proceso judicial que enfrenta Sergei Vagin

De acuerdo con la información entregada por De la Espriella, el ciudadano ruso también enfrenta un proceso por los delitos de concierto para delinquir agravado, transferencia no consentida de activos y acceso abusivo a sistemas informáticos.

El caso está relacionado con un supuesto fraude a plataformas de apuestas que, según el presidente, habría movilizado alrededor de 1.600 millones de pesos.

El anuncio del presidente vuelve a poner el nombre de Vagin en el centro de la discusión pública, particularmente por las acusaciones que lo vinculan con asuntos de seguridad nacional.

“La soberanía de Colombia se respeta”: mensaje de De la Espriella

El presidente utilizó el anuncio para enviar un mensaje político sobre la presencia de ciudadanos extranjeros que, según su Gobierno, puedan representar una amenaza para la seguridad nacional.

“¡La soberanía de Colombia se respeta!”, escribió De la Espriella.

El mandatario sostuvo además que Colombia no puede convertirse en escenario de “injerencias extranjeras” ni de actividades que representen riesgos para la seguridad del país.

La expulsión anunciada para Vagin se enmarca, según la explicación del presidente, en las medidas administrativas que puede adoptar el Estado frente a ciudadanos extranjeros considerados una amenaza.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.