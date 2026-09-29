Por: EL PILON SA

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El exalcalde de La Paz, Cesar, Martín Zuleta Mieles, fue enviado a un centro carcelario como parte de una medida de aseguramiento dictada por un juez de control de garantías. Esta decisión se enmarca en una investigación conducida por la Fiscalía General de la Nación sobre presuntas irregularidades en el direccionamiento de contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), un fondo usado para fomentar el desarrollo regional en Colombia. Según la información entregada por la Fiscalía, Zuleta es una de las 13 personas que fueron capturadas durante un operativo simultáneo realizado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el cual tuvo lugar en varias ciudades del país, incluidas Valledupar, Bogotá, Cartagena, Sogamoso, Pereira y Villavicencio.

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La Fiscalía sostiene que existiría una red de corrupción responsable de intervenir de manera irregular en la adjudicación de contratos sociales en 19 departamentos del país. De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, el esquema consistía en el direccionamiento de licitaciones públicas para el otorgamiento de jugosos contratos, a cambio del pago de dádivas y comisiones ilegales. El valor total de los procesos investigados alcanza la suma de tres billones de pesos, lo que da cuenta de la magnitud económica y territorial de los hechos.

Con la imposición de la medida de aseguramiento, el proceso penal ahora continuará con las siguientes fases judiciales. Según información conocida, la Fiscalía tendrá la responsabilidad de avanzar en las etapas procesales subsiguientes, lo cual incluirá la recolección de nuevas pruebas y la presentación de cargos si corresponde. Por su parte, la defensa de Martín Zuleta y de los demás procesados podrá interponer los recursos jurídicos disponibles para controvertir la decisión del juez. La investigación sigue en marcha y no se han determinado condenas, por lo que los capturados mantienen su derecho a la defensa mientras se esclarece su responsabilidad en los hechos denunciados.

El caso expone la importancia del Sistema General de Regalías como uno de los principales fondos de financiación para el desarrollo regional y social en Colombia, así como el desafío institucional de garantizar la transparencia y la correcta destinación de estos recursos públicos.

¿En qué consiste el direccionamiento de contratos según la Fiscalía en el caso del exalcalde Martín Zuleta?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el direccionamiento de contratos se refiere a la manipulación irregular de procesos de licitación pública, en los que se favorecería a determinados oferentes a cambio de dádivas o comisiones. En este caso, el exalcalde Martín Zuleta y otros implicados estarían relacionados con el direccionamiento de contratos financiados por el Sistema General de Regalías.

¿Qué sigue en el proceso judicial contra Martín Zuleta y los demás capturados?

Luego de la decisión del juez de imponerles medida de aseguramiento, el proceso penal continuará con el avance de las etapas que determine la Fiscalía. La defensa podrá impugnar la medida y en paralelo, se espera la recolección de nuevas pruebas que permitan esclarecer la responsabilidad de cada uno de los imputados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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