Por: EL PILON SA

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Asesinato en Valledupar: hombre fue atacado por sicarios en barrio Los Fundadores

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Un hecho violento conmocionó en la tarde del martes 29 de septiembre a los habitantes del barrio Los Fundadores, en Valledupar, luego de que un hombre fuera asesinado a bala en plena vía pública. Según informó El Pilón, la víctima se desplazaba por la transversal 21 con carrera 18 cuando fue interceptada por dos personas que se movilizaban en una motocicleta. Fue el parrillero quien al parecer sacó un arma de fuego y disparó en contra del hombre, causándole heridas de gravedad que le provocaron la muerte inmediatamente en el lugar de los hechos.

La rápida acción de las autoridades se evidenció cuando unidades de la Policía Nacional acudieron al sitio para acordonar la zona y dar inicio a la recolección de información y testimonios sobre el crimen. Más tarde, al lugar también llegó personal de la Sijín (Seccional de Investigación Criminal), encargado de la inspección técnica del cadáver. Estos funcionarios avanzaron en la recolección de elementos materiales probatorios indispensables para contribuir al esclarecimiento de esta muerte violenta.

Hasta el momento de la publicación, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la persona fallecida y tampoco han establecido los móviles detrás del homicidio. Esta información será clave para entender el contexto en que se produjo el asesinato y orientar la investigación hacia los responsables. El caso está siendo investigado bajo estrictas medidas de reserva, debido a la sensibilidad de la información y para no afectar el proceso judicial.

El Pilón resalta que la incertidumbre sobre la motivación del crimen mantiene en alerta a los habitantes del sector, quienes esperan respuestas que permitan esclarecer los hechos y determinar si se trata de un caso aislado o está vinculado a problemáticas de mayor alcance en la zona. Las diligencias judiciales avanzan, mientras la comunidad y las familias afectadas buscan explicaciones y exigen justicia.

¿Cuáles son los primeros datos del asesinato ocurrido en el barrio Los Fundadores de Valledupar?

Según información inicial obtenida por El Pilón, la víctima fue interceptada por dos sujetos en moto y atacada a bala por el parrillero. El hombre perdió la vida en el sitio y las autoridades recolectan pruebas para esclarecer el caso.

¿Qué función cumple la Sijín durante una investigación por homicidio?

La Sijín (Seccional de Investigación Criminal) tiene la responsabilidad de encargarse de la inspección técnica del cadáver, así como de recolectar todos los elementos materiales probatorios durante la investigación, labores que son clave para esclarecer homicidios como el ocurrido en Valledupar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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