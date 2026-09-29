Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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José Elver Palencia, reconocido por su origen en el corregimiento de Maito, municipio de Tarqui, falleció mientras disfrutaba de una noche de música en la concha acústica de Garzón. El evento, que tenía como protagonistas a los artistas Jhonny Rivera y Nelson Velásquez, atrajo a numerosos asistentes, entre ellos Palencia, quien viajó desde su lugar de residencia hasta Garzón con el propósito de deleitarse con el espectáculo. La celebración, sin embargo, terminó en tragedia, de acuerdo con lo reportado en los medios citados.

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Durante el concierto, José Elver se encontraba consumiendo un chorizo cuando sufrió un episodio de atragantamiento. Según la información recogida, personas presentes en el sitio intentaron auxiliarlo rápidamente y fue trasladado sin demora al hospital San Vicente de Paúl de Garzón, en busca de atención médica especializada. A pesar de la intervención, al llegar al centro asistencial, los profesionales médicos identificaron que el paciente no presentaba signos vitales.

En los intentos de reanimación practicados en el hospital, el personal de salud halló que las vías respiratorias de Palencia estaban obstruidas por una cantidad considerable de alimento, lo que impidió el paso del aire y dificultó los esfuerzos médicos por salvarle la vida. Este detalle fue clave para entender la causa del fallecimiento, evidenciando la rapidez con la que puede desarrollarse una emergencia por atragantamiento, sobre todo en contextos de consumo de alimentos en eventos masivos.

El suceso generó conmoción entre los asistentes y en la comunidad de Maito, de donde era oriundo José Elver. Tras el deceso, se procedió al traslado del cuerpo de regreso a su corregimiento natal, donde familiares, amigos y conocidos lo recibirán para las exequias y honras fúnebres pertinentes. El caso refleja la vulnerabilidad ante accidentes de este tipo y deja un llamado de atención sobre la importancia de la atención inmediata y la prevención en situaciones similares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió el atragantamiento que provocó la muerte de José Elver Palencia en Garzón?

El atragantamiento se produjo mientras José Elver Palencia consumía un chorizo en medio del concierto. Según la información, el alimento bloqueó sus vías respiratorias, lo que le causó asfixia. Aunque recibió ayuda en el lugar y fue trasladado rápidamente al hospital, llegó sin signos vitales y los médicos encontraron una cantidad significativa de alimento en su tráquea, lo que imposibilitó la recuperación.

¿Dónde se realizarán las exequias de José Elver Palencia y cómo reaccionó su comunidad?

Las exequias y las honras fúnebres de José Elver Palencia se realizarán en Maito, Tarqui, su lugar de origen. Su fallecimiento generó conmoción entre sus familiares y la comunidad local, quienes lo recibirán para darle el último adiós y acompañarlo en su despedida conforme a las tradiciones de la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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