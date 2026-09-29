Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La Contraloría General de la República reveló este martes, 29 de septiembre, los resultados de 32 actuaciones de control fiscal realizadas sobre los recursos ejecutados en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante 2025. Según información oficial de la entidad, en estas auditorías se detectaron 84 hallazgos administrativos, entre los cuales 71 presentan presunta incidencia disciplinaria, uno presunta incidencia penal y cinco fueron remitidos para indagación preliminar, lo que refleja preocupantes debilidades en la administración de los fondos destinados al programa.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la Contraloría, 41 hallazgos detectados tienen incidencia fiscal y representan una posible afectación al erario por COP 39.139 millones. El 60 % de estos están vinculados a fallas en la ejecución contractual, situaciones como debilidades en la planeación, deficiencia en la recolección de información, falta de control y sobrecostos. Un 30 % adicional se relaciona con desembolsos a manipuladoras de alimentos y el 10 % restante por pagos superiores a los valores estipulados. Estos problemas, citados directamente por la Contraloría, comprometen el correcto uso de recursos públicos destinados a la alimentación de niños, niñas y adolescentes, especialmente considerando que la cobertura del PAE aún no es universal.

La entidad fiscalizadora expresó preocupación ante la recurrencia de sobrecostos y problemas en el cumplimiento de los contratos, lo que pone en riesgo la atención de los estudiantes que realmente dependen del programa. Además, aunque los controles se centraron en los recursos ejecutados el año pasado, la Contraloría lanzó una alerta sobre la continuidad del programa para el resto de este año. Advirtió que 600.000 estudiantes podrían verse afectados en 13 entidades territoriales certificadas debido a la finalización próxima de contratos sin reemplazos o recursos asignados para cubrir los meses siguientes.

El informe indicó que la cobertura del PAE para 2026 se estima en 87 %, lo que deja a cerca de un millón de estudiantes sin acceder a la alimentación escolar en Colombia. Pese a la gravedad de los hallazgos, hasta la fecha, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender (UApA), entidad que administra el programa, no ha respondido públicamente a las observaciones de la Contraloría.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales falencias encontradas por la Contraloría en el Programa de Alimentación Escolar?

La Contraloría reportó que la mayoría de falencias están relacionadas con deficiencias en la planeación, la falta de control y registros adecuados, así como la presencia de sobrecostos en la ejecución contractual. Esto se traduce en pagos injustificados y afectación directa a la eficiencia del PAE, lo que puede impactar la atención a los estudiantes beneficiarios.

¿Qué consecuencias podría tener la no continuidad de los contratos del PAE para los estudiantes?

Según la advertencia de la Contraloría, la finalización de contratos sin procesos contractuales en curso podría afectar a 600.000 estudiantes en 13 entidades territoriales. Esto significaría que estos estudiantes podrían quedarse sin acceso a la alimentación escolar durante el resto del año, comprometiendo su bienestar y permanencia en el sistema educativo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.