Por: EL PILON SA

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En una operación conjunta, la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN) de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura en flagrancia de dos presuntos miembros del Grupo Armado Organizado (GAO) Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. El operativo se desarrolló en el municipio de San Martín, localizado al sur del departamento del Cesar, según información oficial de las entidades involucradas.

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De acuerdo con lo reportado por las autoridades, los detenidos fueron identificados por los alias de “Poper” y “Tucán”. Las investigaciones preliminares de la Fiscalía General de la Nación apuntan a que estos individuos pertenecían a la subestructura denominada “Frente Libardo Vergel”, una facción interna del GAO Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. De acuerdo con los resultados obtenidos, ambos capturados cumplían funciones como puntos de inteligencia estratégica dentro de esta organización criminal. Su labor, centrada en la recolección de información y vigilancia, era considerada clave para la operatividad y control del grupo armado en esa zona del Cesar.

Durante la diligencia de captura, los uniformados incautaron varias armas y elementos de importancia: un revólver, una escopeta de fabricación artesanal, un visor nocturno, dos miras telescópicas y un cargador para radio de comunicación. Todo este material bélico representa, según las propias autoridades, un impacto directo en la capacidad logística y de vigilancia del grupo delincuencial en la región. Así lo afirmó el comandante del Departamento de Policía Cesar, coronel Raúl Pérez Aramendiz, quien resaltó que el resultado constituye un avance significativo en la estrategia de seguridad para esa parte del país.

Tanto los capturados como los elementos decomisados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Allí deberán responder formalmente por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, en el marco de los procedimientos legales establecidos. El desarrollo de esta operación conjunta evidencia el trabajo articulado entre Fuerza Pública y las autoridades judiciales para enfrentar la criminalidad organizada en el territorio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y cuál es su presencia en el Cesar?

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra son un Grupo Armado Organizado (GAO) que, según los reportes de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, operan en diversas zonas, incluyendo el sur del departamento del Cesar. La reciente captura de miembros vinculados a su subestructura "Frente Libardo Vergel" en San Martín refleja su presencia y actividad delictiva en esa región.

¿Cuál es el impacto de la captura de alias “Poper” y “Tucán” en la seguridad de San Martín, Cesar?

De acuerdo con el coronel Raúl Pérez Aramendiz, comandante del Departamento de Policía Cesar, la detención de alias “Poper” y “Tucán” afecta directamente la capacidad logística y de vigilancia de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en el área. La incautación de armas y equipos confirma la relevancia de este operativo para debilitar la estructura criminal en San Martín.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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