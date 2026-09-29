Por: El Espectador

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Durante los primeros ocho meses de 2026, la Defensoría del Pueblo reportó cifras alarmantes sobre el impacto de la violencia armada en Colombia. En ese periodo, la entidad documentó 111 eventos de desplazamiento masivo forzado que obligaron a abandonar sus hogares a 23.931 personas en distintas regiones del país. Además, reportó 63 eventos de confinamiento que afectaron la movilidad y el acceso a derechos básicos para 80.369 habitantes. La Defensoría expresó su preocupación y recalcó: “Esta realidad requiere respuestas ágiles y efectivas de las autoridades para garantizar su protección y atención”.

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Los registros de la Defensoría muestran que el departamento más afectado por el desplazamiento forzado es Cauca, con 6.710 víctimas en el periodo analizado. Norte de Santander aparece en segundo lugar, con 4.364 personas afectadas, seguido de Antioquia, con 3.163, y Nariño, que suma 2.577 víctimas. Particularmente en Cauca ocurrieron hechos relevantes: entre enero y agosto se presentaron 11 eventos de desplazamiento forzado masivo que perjudicaron a 5.976 personas. Municipios como Argelia, Cajibío y Toribío concentraron la mayor parte de estos casos, sumando 3.369 víctimas.

Otras regiones también sufrieron graves afectaciones debido al desplazamiento. En Carmen de Atrato y Sipí, Chocó, 1.609 personas fueron obligadas a dejar sus hogares, mientras que en Briceño, Ituango y Santa Rosa de Osos, en Antioquia, la cifra llegó a 635. Tibú, en Norte de Santander, reportó 215 personas desplazadas, y Los Andes, en Nariño, contabilizó 148 víctimas.

Respecto al confinamiento, los datos de la Defensoría evidencian que la situación es especialmente crítica en Chocó, donde 15.641 personas han visto restringida su movilidad. Cauca, Putumayo, Caquetá y Antioquia también presentan cifras significativas: 13.350, 12.646, 11.651 y 6.323 personas afectadas respectivamente. En solo nueve de estos eventos de confinamiento se limitó el movimiento de 6.201 personas, con los mayores casos en Argelia, Cajibío, El Tambo y Morales, todos en Cauca, donde 2.687 habitantes padecieron estas restricciones.

La Defensoría del Pueblo hizo énfasis en la gravedad social de estos fenómenos al afirmar: “Detrás de estas cifras hay familias y comunidades cuyos derechos, seguridad y condiciones de vida se ven gravemente afectados”.

¿Cuáles son los departamentos más afectados por desplazamiento forzado y confinamiento en Colombia según la Defensoría del Pueblo?

Según los datos de la Defensoría del Pueblo, Cauca, Chocó, Norte de Santander y Antioquia se encuentran entre los departamentos más impactados por el desplazamiento forzado y el confinamiento. Cauca lidera las cifras de desplazados y Chocó las cifras de personas confinadas durante el periodo de enero a agosto de 2026.

¿Qué significa el término “confinamiento” en el contexto de los derechos humanos en Colombia?

En el contexto reportado por la Defensoría del Pueblo, el confinamiento se refiere a situaciones en las que la población civil ve restringida su libertad de movimiento debido a confrontaciones armadas u otras amenazas, lo que afecta el acceso a necesidades básicas y derechos fundamentales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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