Por: El Espectador

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La Universidad EIA, institución privada ubicada en Envigado (Antioquia), anunció la apertura de su convocatoria ‘Becas Excelencia’, iniciativa enfocada en reconocer y premiar el rendimiento académico de jóvenes colombianos. Según información proporcionada por la propia universidad, esta oportunidad está dirigida a bachilleres pertenecientes a los estratos 1, 2, 3 y 4, quienes deberán cumplir con un percentil igual o superior a 87 en las pruebas Saber 11, uno de los requisitos clave para poder aplicar. Las ‘Becas Excelencia’ ofrecen una cobertura de entre el 50 % y el 90 % del costo de la matrícula en 16 programas de pregrado que, de acuerdo con la EIA, están “conectados con los retos de las empresas y el mundo contemporáneo”.

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Dentro de la oferta académica a la que pueden aspirar quienes postulen a esta beca, se destacan programas actuales y muy demandados como Ciencia de Datos, Diseño, Inteligencia de Negocios y Analítica de Datos, así como carreras de Ingeniería tales como Sistemas y Computación, Mecatrónica y Biomédica, entre otras. El rector Juan Manuel Restrepo manifestó que la institución busca “el mejor talento del país” y que la meta es abrir las puertas de la educación superior de calidad a jóvenes liderados por la curiosidad y el propósito. Restrepo insistió en que brindar oportunidades a quienes demuestran excelencia no solo beneficia a los individuos, sino que contribuye al progreso de toda la sociedad.

Para poder acceder a la convocatoria, la universidad dejó claros los pasos y condiciones que deben cumplir los aspirantes. Primero, inscribirse en alguno de los 16 programas seleccionados. Después de ser admitidos, deberán demostrar su desempeño sobresaliente en la prueba Saber 11 y evidenciar una necesidad económica real y comprobable que limite la posibilidad de cubrir el valor completo de la matrícula. La documentación debe ser enviada por correo electrónico para su evaluación; posteriormente, los candidatos pueden ser llamados a entrevista con especialistas de la EIA, quienes tendrán la decisión final.

La convocatoria estará abierta hasta el lunes 30 de noviembre. Quienes deseen conocer los detalles completos pueden acceder a los términos y condiciones especificados por la universidad.

¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante para postularse a la Beca Excelencia de la Universidad EIA?

De acuerdo con la Universidad EIA, los estudiantes interesados deben haber concluido el bachillerato en los estratos 1, 2, 3 o 4, contar con un percentil igual o superior a 87 en las pruebas Saber 11, haber sido admitidos en uno de los 16 programas seleccionados, y demostrar una situación económica que les impida asumir la totalidad del costo de la matrícula. La documentación exigida debe enviarse por correo electrónico y pasar un proceso de validación y entrevista.

¿Cuáles son los programas y carreras cubiertos por la Beca Excelencia de la Universidad EIA?

La beca cubre la matrícula en 16 programas de pregrado que responde a necesidades actuales del mercado laboral, entre los que se incluyen Ciencia de Datos, Diseño, Inteligencia de Negocios, Analítica de Datos, Ingeniería de Sistemas y Computación, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Biomédica y otras carreras que la misma universidad considera alineadas con los retos presentes en las empresas y la sociedad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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