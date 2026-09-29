Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un atraco violento sacudió el centro de Ibagué este martes 29 de septiembre, cuando dos adultos mayores resultaron heridos durante el robo de un celular. Según el relato de una de las víctimas, mientras realizaba una llamada telefónica, un hombre a bordo de una motocicleta Pulsar NS se acercó y le arrebató el dispositivo. El afectado intentó reaccionar de inmediato para recuperar su pertenencia y detener al presunto delincuente, lo que desató un forcejeo entre ambos.

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"Yo lo alcancé a coger y cuando lo fui a empujar fue que él aceleró y me cogió la rodilla", relató la víctima, detallando que terminó lesionado a raíz del intento de defensa. En el hecho, su hermano, quien también intervino al percatarse de la situación, resultó igualmente lastimado. Ambos adultos mayores cayeron al suelo durante el forcejeo y sufrieron heridas que requirieron atención después del incidente.

El suceso generó aún más preocupación debido a la proximidad de uniformados de la Policía Nacional en el momento del atraco. De acuerdo con las declaraciones de la víctima, los agentes se encontraban apenas a unos metros, en una de las esquinas del lugar del robo. A pesar de la presencia de las autoridades y de que el sector es considerado concurrido, el delincuente logró huir rápidamente con el celular y salir ileso del lugar antes de ser interceptado o identificado.

Las víctimas hicieron énfasis en su desconcierto por la ausencia de reacción efectiva ante el robo, tanto de la ciudadanía como de la fuerza pública, lo que permitió que el responsable escapara sin enfrentarse a consecuencias inmediatas. El hecho deja en evidencia la vulnerabilidad de los adultos mayores en espacios públicos y resalta la necesidad de fortalecer la seguridad en zonas centrales incluso cuando hay presencia policial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió el robo a los adultos mayores en el centro de Ibagué?

El robo sucedió cuando uno de los adultos mayores hablaba por teléfono y un hombre en una motocicleta Pulsar NS le arrebató el celular en pleno centro de Ibagué. El afectado intentó detener al ladrón, pero durante el forcejeo resultó lesionado junto a su hermano. Ambos terminaron en el suelo y sufrieron heridas, mientras el responsable huyó rápidamente del lugar.

¿Por qué no fue capturado el delincuente a pesar de la presencia policial?

El asalto se dio a pocos metros de unos uniformados que estaban en una esquina cercana. Según lo narrado por la víctima, a pesar de la cercana presencia policial y de ser una zona concurrida, ningún ciudadano ni los propios policías lograron detener o identificar al delincuente, quien escapó del lugar con el celular robado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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