Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El coronel Edgar Fernando López González se despide de su cargo como comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué tras ser notificado de su traslado a una nueva función. De acuerdo con la información disponible, el oficial asumió su rol en la capital del Tolima en diciembre de 2025 y estaría realizando sus últimas tareas en la ciudad durante la presente semana. Posteriormente, ocupará el puesto de jefe de Seguridad en la Contraloría General de la República, organismo encargado del control fiscal en Colombia.

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Este cambio marca el cierre de una etapa significativa para la institución, ya que bajo la orientación de López González estuvo no solo la seguridad de Ibagué, sino también la de los municipios Cajamarca, Alvarado y Piedras. El cargo que asumirá en la Contraloría General de la República había sido ocupado previamente por Jorge Eliécer Laverde Vargas, lo que representa continuidad y relevo en una dependencia crucial para temas de vigilancia y protección.

Ante su partida, el coronel López expresó un emotivo mensaje de gratitud a quienes lo acompañaron durante su estancia. “Hoy, al cerrar esta etapa de mi trayectoria institucional, me llevo solamente gratitud y grandes recuerdos de todos ustedes”, señaló el oficial. Además, enfatizó que este cambio no significa la ruptura de los lazos formados en la región, asegurando: “Esto no es un adiós, sino un hasta luego. Se despide de ustedes un amigo más”, acompañado del tradicional saludo de “Dios y Patria”.

La carrera de Edgar Fernando López González es amplia y diversa. Nacido en Barranquilla, Atlántico, en 1977, acumula más de 28 años de servicio en la Policía Nacional. Según datos proporcionados, es administrador policial, egresado del año 2000 de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, abogado por la Universidad La Gran Colombia y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. Dentro de la institución policial, se ha desempeñado en áreas como la Policía Judicial de la Dirección Antinarcóticos, equipos de protección del Congreso de la República y esquemas de seguridad de la Rama Ejecutiva en misiones diplomáticas. Asimismo, estuvo a cargo del Área de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, fue subcomandante del Departamento de Policía San Andrés y Providencia y director de Infraestructura en la Jefatura Nacional de Administración de Recursos. Ahora, continuará su servicio en Bogotá, consolidando una trayectoria marcada por la experiencia y la gestión en distintos frentes de la seguridad estatal.

¿Por qué fue trasladado el coronel Edgar Fernando López González de la Policía Metropolitana de Ibagué?

El traslado del coronel López González se debe a su designación como jefe de Seguridad de la Contraloría General de la República. De acuerdo con la información compartida, este cambio responde a decisiones institucionales en materia de asignación de cargos y no obedece a hechos particulares dentro de la Policía Metropolitana de Ibagué.

¿Qué funciones tendrá el coronel López en la Contraloría General de la República?

En la Contraloría General de la República, el coronel López asumirá la responsabilidad de jefe de Seguridad. Esto implica velar por la protección de las instalaciones, funcionarios y procesos internos del organismo encargado del control fiscal del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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