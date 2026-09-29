Por: Noticiero 90 minutos

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Las comunidades en Colombia siguen siendo gravemente impactadas por el conflicto armado interno, como lo reveló el reciente Boletín de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo. De acuerdo con la entidad, entre enero y agosto de 2026 se presentaron 111 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 23.931 personas en diferentes regiones del país. A esto se suman 63 eventos de confinamiento en el mismo periodo, los cuales limitaron la movilidad de 80.369 ciudadanos, impidiendo que salieran de sus territorios o accedieran a derechos básicos.

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Durante agosto de 2026, la Defensoría del Pueblo documentó 11 eventos de desplazamiento forzado masivo, los cuales impactaron a 5.976 personas. En ese mismo mes se registraron nueve eventos de confinamiento, afectando la movilidad de 6.201 personas más. Según este boletín, uno de los departamentos más golpeados por el desplazamiento forzado fue Cauca, donde más de 6.700 individuos se vieron obligados a abandonar sus hogares. Le siguieron Norte de Santander, con más de 4.350 personas; Antioquia, con más de 3.150; Nariño, con más de 2.550; Magdalena, con más de 1.900 y finalmente Valle del Cauca, con 576 afectados.

En relación con el confinamiento, la situación es aún más crítica en el departamento del Chocó, pues 15.641 personas sufrieron restricciones extremas a su movilidad. A Chocó le siguieron Cauca (13.350 personas confinadas), Putumayo (12.646), Caquetá (11.651) y Bolívar (6.593). Estas cifras evidencian la persistencia de la violencia y sus secuelas en las poblaciones rurales y urbanas.

El boletín también abordó el tema de la migración irregular. Entre enero y agosto de 2026 se identificó el tránsito irregular de 69.072 migrantes extranjeros, lo que representa una disminución significativa del 39,1 % con respecto al mismo periodo de 2025, cuando la cifra fue de 113.338. La mayoría de estos migrantes provienen de Venezuela, Ecuador, República Dominicana y Perú, lo que refuerza la presión migratoria sobre las fronteras y rutas internas del país, aunque con una tendencia a la baja.

Ante esta realidad, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Gobierno nacional y a las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) para que agilicen y ajusten los procedimientos y reduzcan los trámites burocráticos que entorpecen la atención. La entidad insiste en la urgencia de priorizar tanto la ayuda humanitaria como la garantía de derechos fundamentales de las comunidades afectadas, para mejorar las condiciones de quienes padecen desplazamiento forzado y confinamiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles departamentos de Colombia registraron más desplazados en 2026, según la Defensoría del Pueblo?

Durante los primeros ocho meses de 2026, Cauca encabezó la lista de departamentos con mayor número de personas desplazadas, seguido por Norte de Santander, Antioquia, Nariño, Magdalena y Valle del Cauca. Así lo reveló la Defensoría del Pueblo en su más reciente Boletín de Movilidad Humana, documentando la grave crisis humanitaria por el conflicto armado.

¿A qué se refiere el término “confinamiento” según la Defensoría del Pueblo?

El “confinamiento” significa la imposibilidad de que las personas puedan salir de sus territorios o movilizarse libremente debido a las amenazas, acciones de violencia o presencia de actores armados, lo que afecta seriamente su acceso a servicios, derechos y alimentación. Esta situación, reportada por la Defensoría del Pueblo, limita la vida cotidiana y la seguridad de miles de habitantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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