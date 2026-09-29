Por: EL PILON SA

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Varias zonas del departamento del Cesar, incluyendo Valledupar y municipios cercanos, experimentarán interrupciones programadas en el servicio de energía eléctrica este miércoles 30 de septiembre. Estas suspensiones son consecuencia directa de trabajos de mantenimiento y adecuaciones técnicas que la empresa eléctrica llevará a cabo en distintos circuitos, impactando tanto áreas urbanas como rurales, de acuerdo con la programación publicada.

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En Valledupar, específicamente el circuito Guatapurí 5, habrá una desconexión planificada desde las 7:00 de la mañana hasta las 3:35 de la tarde. Este corte afectará principalmente a sectores del barrio San Carlos, delimitados desde la carrera 28 hasta la carrera 9, entre las calles 8 y 7A. Debido a esto, se recomienda a los residentes y comerciantes del área que ajusten sus rutinas según los horarios anunciados, para minimizar contratiempos y prever un retorno adecuado a las labores habituales tras la normalización del servicio.

La situación se repite en Agustín Codazzi, donde se intervendrá el circuito La Europa, con trabajos programados entre las 7:30 de la mañana y las 3:30 de la tarde. Aquí, la suspensión incluye la zona rural de La Europa, Punta Recha y sectores cercanos a diferentes fincas reconocidas, tales como San Carlos, La Lopera, La Danta, y otras. Además, áreas como El Calvario, El Limonar, Los Primos, Los Salsales, y zonas rurales aledañas a La Florida y Tierra Nueva estarán sin servicio, siguiendo lo planteado en el plan de mantenimiento divulgado oficialmente.

En La Jagua de Ibirico, el corte afectará primero la zona urbana comprendida en la diagonal 12 entre las transversales 7 y 8, específicamente el sector del parque Bello Horizonte, entre las 9:00 de la mañana y las 2:30 de la tarde. Posteriormente, el mantenimiento continuará de 3:00 a 5:00 de la tarde en la diagonal 10, en el mismo sector. En Pailitas, la interrupción se extenderá desde las 7:20 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde en sectores como La Frontera, La Unión, Las Llaves, Caño Azul, El Diviso, La Rivera 2 y las fincas El Progreso de Elisa García y Quebrada Verde.

Las autoridades y la empresa encargada recomiendan a los usuarios de los circuitos implicados mantenerse informados y tomar medidas preventivas para que estas interrupciones programadas no afecten el desarrollo normal de sus actividades diarias. Esta acción busca garantizar la seguridad de las labores técnicas y proteger la estabilidad del sistema eléctrico en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los sectores de Valledupar que tendrán suspensión del servicio de energía eléctrica?

En Valledupar, el circuito Guatapurí 5 estará sin energía entre las 7:00 de la mañana y las 3:35 de la tarde. Los sectores afectados corresponden al barrio San Carlos, específicamente desde la carrera 28 hasta la carrera 9, entre las calles 8 y 7A. Los habitantes deben ajustar sus actividades al horario del corte para reducir molestias derivadas de este mantenimiento.

¿Qué zonas rurales y urbanas de Agustín Codazzi, La Jagua de Ibirico y Pailitas se verán impactadas por los cortes eléctricos?

En Agustín Codazzi, las interrupciones cubrirán la zona rural de La Europa, Punta Recha, y fincas como San Carlos, La Lopera, entre otras. También se verán afectados lugares como El Calvario, El Limonar y alrededores de La Florida y Tierra Nueva. En La Jagua de Ibirico, los cortes abarcarán la zona urbana cercana al parque Bello Horizonte; mientras que en Pailitas, la suspensión impactará sectores urbanos y rurales, destacando La Frontera, La Unión, Las Llaves y fincas reconocidas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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