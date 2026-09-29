Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Jamundí se encuentra dando un paso trascendental en materia educativa con la construcción de su primer Campus Universitario, una iniciativa que pretende fortalecer el acceso a la educación superior para los jóvenes de la región. De acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía Municipal, la obra se ejecuta en el sector Parque Natura, en el norte del municipio, con el liderazgo de Constructora Bolívar y el acompañamiento técnico de la Secretaría de Planeación de Jamundí.

Sigue a PULZO en Discover

Este proyecto surge como resultado de las compensaciones de cargas urbanísticas derivadas del desarrollo de Parque Claro, lo cual significa que parte de las obligaciones de las constructoras que desarrollan proyectos urbanísticos en la ciudad están siendo traducidas en equipamientos comunitarios para beneficio de la ciudadanía. En este caso, la apuesta es clara: transformar el avance urbano en oportunidades concretas, especialmente para la juventud.

En palabras de Paola Castillo, alcaldesa de Jamundí, el inicio de las obras representa un momento fundamental en la historia local, pues se está sentando “la primera piedra de lo que será el gran campus universitario” y afirmando que esto significa más opciones para el desarrollo personal y profesional de los jóvenes, así como un aporte sustancial al proceso de construcción de paz.

Los detalles técnicos del campus también son relevantes. De acuerdo con Constructora Bolívar, el terreno destinado tiene una extensión de 15.741 metros cuadrados, de los cuales alrededor de 4.550 metros cuadrados corresponderán a áreas construidas. La primera etapa contempla vías de acceso, un edificio administrativo, infraestructura deportiva con una cancha múltiple, una subestación eléctrica y sistemas de abastecimiento de agua potable. Además, se adelantará la promoción de la oferta académica que se impartirá en el nuevo campus.

Carlos Vargas, gerente técnico de la empresa constructora, resaltó que la obra se construye bajo el modelo de cargas urbanísticas, y señaló el alto impacto que tendrá para Jamundí. Indicó que se trata del primer campus universitario del municipio, una infraestructura moderna que busca consolidar un entorno propicio para la formación profesional y la equidad educativa.

La Administración Municipal destaca que el Campus Universitario es una apuesta de gestión social que busca ofrecer un ambiente educativo de calidad, abriendo nuevas alternativas de futuro para la juventud y contribuyendo al crecimiento sostenible de Jamundí.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde está ubicado el primer Campus Universitario de Jamundí?

El primer Campus Universitario de Jamundí se localiza en el sector Parque Natura, al norte del municipio. Esta ubicación fue seleccionada como parte de los compromisos urbanos del proyecto inmobiliario Parque Claro y responde a la estrategia de convertir el desarrollo urbanístico en espacios educativos y de beneficio comunitario, de acuerdo con información de la Alcaldía Municipal.

¿Qué incluye la primera fase del Campus Universitario de Jamundí?

En la primera etapa, el campus contará con la construcción de vías de acceso, un edificio administrativo, una cancha múltiple, una subestación eléctrica y tanques de agua potable. Así mismo, se iniciará el trabajo de promoción y socialización de la oferta académica que estará disponible una vez finalicen las obras, según explicó Constructora Bolívar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.