Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El Pacto Histórico, coalición de izquierda que ha ocupado un papel central en la política colombiana reciente, llevó a cabo el lunes una reunión clave con miras a las próximas elecciones regionales y el esperado congreso interno que definirá su estructura en los próximos meses. Según anunció el expresidente Gustavo Petro, quien asumió el liderazgo de la colectividad, se conformó una nueva dirección para el movimiento, acompañado de apuestas estratégicas para afrontar los retos electorales y de organización interna. La información fue señalada por el propio Petro en una foto publicada, que presentó al exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman; el senador Alberto Benavides; y las exsenadoras Gloria Flórez y María José Pizarro como nuevos líderes. También aparece Antonio Peñaloza, quien fue gerente de campaña, pero no el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, aunque este también asume parte del liderazgo de la oposición, según informó El Espectador.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la misma fuente, esta nueva dirección tendrá como tarea central la organización del congreso del movimiento. Petro anunció que desde el lunes comenzó la convocatoria a la "elección popular de delegados para la configuración democrática del Movimiento Pacto Histórico". La votación será abierta y podrán participar todos los ciudadanos interesados, siempre y cuando compartan el programa progresista y los principios de democracia y justicia social que rigen al movimiento, como lo señaló el exmandatario.

El Pacto Histórico presentó la intención de solicitar ante la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, conocido por sus siglas CNE, un oficio para avalar una consulta que permita la elección transparente de los delegados. Sin embargo, El Espectador indicó que existe la posibilidad de realizar el proceso de manera virtual, aunque se presentan dudas tanto por los costos involucrados como por las garantías que puedan otorgarse a los participantes en modalidad remota, especialmente en cuanto a transparencia y acceso.

Mientras estas opciones se analizan, Gustavo Petro informó la creación de tres equipos especiales dentro del movimiento. Uno de ellos se encargará de investigar presuntos fraudes electorales, exigiendo la incorporación del candado Hash en los formularios E14, mecanismo que impide la modificación de documentos PDF según la ley colombiana. Estas reclamaciones ya fueron debatidas durante las últimas elecciones y han sido objeto de análisis por parte de organismos internacionales, que las han desestimado. Asimismo, se constituirán equipos enfocados en la defensa jurídica de la oposición ante el gobierno de Abelardo de la Espriella y en la comunicación, especialmente para contrarrestar la influencia de las denominadas "granjas de bots" que apoyan al actual jefe de Estado.

El liderazgo ejercido por el expresidente Petro marca la pauta de la oposición, pese a que aún quedan discusiones pendientes sobre el modelo interno del Pacto Histórico. Entre estas inquietudes, destaca el debate promovido por la senadora Carolina Corcho, quien propone la adopción de un modelo basado en "tendencias" para el funcionamiento interno del movimiento. Por ahora, la conformación de la nueva dirección y la planeación del congreso son los pasos que definirán el futuro político de la colectividad.

¿Quiénes conforman la nueva dirección del Pacto Histórico y qué funciones tendrán?

La nueva dirección del Pacto Histórico está encabezada por Felipe Harman, Alberto Benavides, Gloria Flórez, María José Pizarro y Antonio Peñaloza. Su función principal será la organización del congreso interno, la convocatoria de delegados mediante voto abierto y el liderazgo en las estrategias políticas y electorales de la colectividad, como explica El Espectador.

¿Qué implica el uso del candado Hash en los formularios E14 según el Pacto Histórico?

El candado Hash es un mecanismo que asegura la integridad de los documentos PDF, impidiendo su modificación, lo cual es exigido por la ley colombiana para los formularios E14. Según el Pacto Histórico, la correcta implementación de este candado es clave para prevenir fraudes electorales y garantizar la transparencia en los comicios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.