Por: El Espectador

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La Corte Constitucional emitió una serie de medidas urgentes dirigidas a defender la vida y la integridad de niños, niñas y adolescentes wayuu en La Guajira, una región gravemente afectada por la vulneración de derechos fundamentales. La decisión, fechada el 23 de septiembre y tomada por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, responde al reconocimiento judicial de un estado de cosas inconstitucional en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, donde la infancia wayuu experimenta una desatención sistemática.

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El proceso se sustentó en los resultados de una inspección judicial llevada a cabo a fines de agosto en los citados municipios, de acuerdo con lo ordenado en el Auto 1017 de 2026. Esa visita se enfocó en comprobar avances respecto al denominado tercer Objetivo Constitucional Mínimo, relacionado con la salud de la niñez wayuu. Sin embargo, según la Sala, la realidad muestra una fragmentación grave de la afiliación al sistema de salud; en una misma comunidad conviven menores afiliados a distintas Empresas Promotoras de Salud (EPS), sin coordinación entre ellas. Esta situación hace que niños con diagnósticos de desnutrición aguda, infección respiratoria aguda (IRA) o enfermedad diarreica aguda (EDA) no reciban el seguimiento ni el tratamiento adecuado, al quedar atrapados en barreras de acceso impuestas por las aseguradoras.

Datos oficiales del Instituto Nacional de Salud (INS), citados por la Corte Constitucional, muestran que en lo corrido de 2026 se han registrado 49 muertes de menores de cinco años por causas prevenibles. Los reportes provienen de varias entidades entre las que se encuentran Anas Wayuu EPSI, Dusakawi EPSI, CCF EPS Familiar de Colombia y otras, con cifras preocupantes. A esto se suman graves carencias en la llegada de brigadas médicas a zonas rurales dispersas, problemas de acceso por vías en mal estado y la inoperancia de los centros de salud locales, elementos que, según el alto tribunal, dejan como única alternativa la atención extramural e intercultural para garantizar el derecho a la salud.

Un aspecto señalado como especialmente grave es la crisis de salud mental detectada en Maicao, con denuncias sobre afectaciones psicosociales y posibles suicidios de niños y adolescentes en comunidades como La Pista, Cantawamana y Majayupana. La escasez de agua, las temperaturas extremas, el aislamiento geográfico y la falta de documentación agravan el panorama.

Ante este escenario, la Corte Constitucional ordenó, entre otras medidas, activar respuestas psicosociales inmediatas, establecer esquemas transitorios de atención médica en zonas rurales, fortalecer la identificación civil de menores y exigir a los organismos de control un seguimiento estricto de todas las órdenes. Estas acciones deben implementarse en plazos estrictos por entidades como el Ministerio de Salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las administraciones locales, a quienes se demanda un enfoque intercultural y una rendición de informes periódica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las órdenes principales emitidas por la Corte Constitucional para proteger a los niños wayuu en La Guajira?

La Corte Constitucional ordenó la activación inmediata de respuestas psicosociales para la niñez wayuu, la organización de brigadas médicas en zonas rurales dispersas, la puesta en marcha de esquemas de identificación civil y la integración de las EPS al Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas (MESEPP). Además, exigió informes periódicos y la traducción de la providencia al wayuunaiki, asegurando así el respeto a la interculturalidad.

¿Qué significa IRA y por qué es un factor de riesgo para los niños wayuu?

IRA corresponde a las siglas de infección respiratoria aguda, una afección frecuente que, cuando no es atendida oportunamente, puede poner en riesgo la vida de los menores. En el caso de los niños wayuu, la falta de seguimiento médico adecuado y las barreras de acceso al sistema de salud contribuyen a que la IRA y otras enfermedades prevenibles sean causas recurrentes de mortalidad infantil.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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