Por: Noticiero 90 minutos

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La emisión del noticiero 90 Minutos de este martes se presenta como una ventana informativa esencial para los habitantes de Cali y el suroccidente del país, a través de la señal de Telepacífico y medios digitales. El noticiero ofreció una actualización de los hechos más importantes que, en el caso de la capital vallecaucana, combinan desafíos estructurales, sociales y económicos que impactan la vida diaria de los ciudadanos.

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Uno de los casos más preocupantes es el de una fuga de agua en el barrio Granada, que lleva un mes sin ser resuelta, de acuerdo con la denuncia de los propios habitantes y reportada por 90 Minutos. A pesar de los múltiples reportes a Emcali, la empresa municipal encargada de servicios públicos, el daño persiste y ha agravado el desperdicio de agua; esto ocurre en plena coyuntura del fenómeno de El Niño, un evento climático que reduce la disponibilidad de recursos hídricos. Además, los vecinos afrontan baja presión en sus hogares y conflictos de convivencia relacionados con la emergencia.

En el ámbito económico, el noticiero informó que sigue en recuperación la actividad comercial tras el terremoto que afectó recientemente a la ciudad. Según datos presentados por 90 Minutos, cerca de 1.840 negocios permanecen cerrados y más de 18.600 empleos están siendo afectados o en riesgo. En respuesta, una colaboración entre la Alcaldía de Cali, la Cámara de Comercio y la Fundación WWB Colombia destinó una bolsa de 10.300 millones de pesos para apoyar la reapertura y reactivación de más de 1.200 negocios golpeados por la crisis.

Las secuelas estructurales del sismo también obligaron a ampliar la lista de edificaciones que serán demolidas, incluyendo viviendas que por su estado no pueden ser reparadas o mejoradas, como informó el noticiero en esta segunda fase de intervención.

En el frente de la seguridad, de acuerdo con 90 Minutos, más de 100 personas fueron detenidas en Cali durante recientes operativos ordenados por el presidente de la República. Sin embargo, los homicidios continúan, lo que motivó a varios concejales de Cali a pronunciarse sobre el plan de choque contra la delincuencia, cuestionando su alcance y efectividad.

La agenda informativa incluyó, además, iniciativas de carácter cultural y social, como el conversatorio ‘Palabras creadoras de cultura’ realizado en la Universidad Autónoma de Occidente (UAO), que propuso una reflexión sobre el papel de la lengua en la identidad y la memoria colectiva. Finalmente, se anunció la Feria Quiero Vivienda, liderada por la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), que invita a los ciudadanos a explorar oportunidades de vivienda con entrada libre y bonos solidarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué impacto ha tenido el fenómeno de El Niño en Cali según el noticiero 90 Minutos?

El noticiero 90 Minutos señala que el fenómeno de El Niño ha provocado una disminución en la disponibilidad de agua en Cali, agravando problemas como la fuga en el barrio Granada y la baja presión en los hogares. Este contexto hace aún más urgente la reparación de daños y el uso responsable del recurso hídrico.

¿Qué instituciones participan en el apoyo a comerciantes afectados tras el terremoto en Cali?

Según el noticiero 90 Minutos, la Alcaldía de Cali, la Cámara de Comercio y la Fundación WWB Colombia forman una alianza para destinar 10.300 millones de pesos que buscan facilitar la reapertura y recuperación de más de 1.200 establecimientos perjudicados por el sismo, priorizando la recuperación del empleo y el tejido económico local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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