Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El alcalde de Ataco, Héctor Fabio Muñoz, alzó la voz en medio de la incertidumbre que rodea su gestión, después de que agentes de la Fiscalía General de la Nación llegaran a su vivienda para comunicarle formalmente sobre un proceso judicial en curso. El motivo está vinculado con un contrato desarrollado en la administración anterior, específicamente relacionado con la construcción de unidades sanitarias, según informó el mismo mandatario a través de un comunicado dirigido a la población.

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En su versión oficial, Muñoz explicó que la diligencia legal busca que ofrezca una declaración e indagatoria sobre su papel y el de su administración en torno a dicho contrato. El funcionario no dudó en expresar de cara a los ciudadanos su disposición a asumir esa responsabilidad y enfrentar el procedimiento. “Siempre he estado y estaré listo para dar cuenta de cada una de mis actuaciones y de las de mi gobierno”, puntualizó Muñoz en el comunicado citado por el portal El Nuevo Día.

El contexto institucional resalta que este proceso no solo involucra a Muñoz sino también a anteriores autoridades municipales, como se documenta en recientes detenciones sorpresivas que han afectado a quienes han ocupado el cargo de alcalde en Ataco, una noticia que también reportó la prensa regional. En este sentido, el alcalde remarcó su confianza en la labor de la justicia colombiana, manifestando que espera una revisión minuciosa e imparcial de las pruebas para poder esclarecer los hechos relacionados con la ejecución del contrato de las unidades sanitarias. Esta actitud pone de manifiesto la apuesta del mandatario por mantener transparencia y legalidad ante la ciudadanía.

Durante su pronunciamiento, Muñoz reiteró haber actuado bajo parámetros legales y éticos, y recalcó que está completamente preparado para afrontar el proceso judicial que se avecina. Además, aprovechó la oportunidad para agradecer las múltiples muestras de apoyo y solidaridad que ha recibido por parte de los habitantes de Ataco, quienes han estado atentos a la evolución del caso. El respaldo ciudadano y el compromiso del funcionario reflejan la importancia de este episodio para la administración local y la comunidad.

¿Cuál es el contexto judicial que enfrenta el alcalde de Ataco, Héctor Fabio Muñoz?

De acuerdo con la información que compartió el propio alcalde, el proceso judicial está ligado a un contrato sobre unidades sanitarias firmado en la administración anterior. La Fiscalía General de la Nación citó a Muñoz para que rinda declaración e indagatoria sobre estos hechos, con el objetivo de esclarecer si hubo algún tipo de irregularidad en la ejecución de dicho contrato.

¿Cómo ha respondido el alcalde de Ataco ante la diligencia de la Fiscalía?

El alcalde Muñoz se mostró abierto al escrutinio, asegurando que está dispuesto a entregar todas las explicaciones necesarias sobre su gestión. Sostuvo que ha obrado bajo la ley y la ética, y manifestó su confianza en la imparcialidad de la justicia, al tiempo que agradeció el respaldo de la población de Ataco durante este proceso judicial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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