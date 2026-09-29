Por: Portal Bogotá

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció la suspensión temporal del servicio de agua en varios barrios del municipio de Soacha, en Cundinamarca, debido a un daño imprevisto en la tubería de impulsión de Ciudadela Sucre. De acuerdo con la información emitida por la entidad, el corte de agua comenzó a las 10:00 de la noche del lunes 28 de septiembre de 2026 y continuará, de manera gradual, hasta después de las 10:00 de la noche del martes 29 de septiembre, mientras avanzan las labores de reparación.

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La zona afectada está comprendida entre la calle 25 y la calle 42, y entre la carrera 28 Este y la carrera 53 Este. Entre los barrios que experimentarán la suspensión del servicio se encuentran Bella Vista, Bella Vista Alta, Jaime Garzón, Los Pinos de Cazucá y San Rafael de Soacha, según precisó la EAAB. Estos cortes buscan atender el daño estructural presentado en la red principal que abastece de agua potable a este sector, una situación que, según la EAAB, requiere intervenciones técnicas especializadas para garantizar la seguridad y posterior restablecimiento del servicio.

Ante la magnitud de la afectación y en busca de mitigar las molestias que enfrentan los habitantes de estos barrios, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá dispuso la circulación de carrotanques que suministrarán agua potable durante el tiempo que dure la suspensión. Estos vehículos podrán ser solicitados a través de la línea de atención Acualínea 116. De acuerdo con la entidad, la atención prioritaria será para hospitales, clínicas y sitios donde se concentra un mayor número de personas, reconociendo la importancia de estos lugares para la salud y el bienestar de la comunidad. La información sobre la contingencia ha sido publicada también en las cuentas oficiales de la EAAB en redes sociales, como parte de la estrategia de comunicación con la ciudadanía.

Frente a este imprevisto, la EAAB agradeció la comprensión de quienes resultan afectados y reiteró que trabaja para restablecer completamente el servicio en el menor tiempo posible. Mientras tanto, recomendó a los habitantes tomar las precauciones necesarias y aprovechar el recurso suministrado por los carrotanques durante estos dos días de corte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Soacha tendrán corte de agua por el daño en la tubería de Ciudadela Sucre?

La suspensión programada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá afecta los barrios Bella Vista, Bella Vista Alta, Jaime Garzón, Los Pinos de Cazucá y San Rafael de Soacha. El corte comprende el sector entre las calles 25 y 42, y las carreras 28 Este y 53 Este, de acuerdo con la información oficial proporcionada por la EAAB.

¿Cómo pueden los habitantes de Soacha solicitar agua potable durante el corte temporal?

Durante el tiempo en que no haya servicio, los residentes de los barrios afectados pueden solicitar agua potable suministrada por carrotanques a través de la Acualínea 116, línea de atención dispuesta por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Este apoyo prioriza hospitales, clínicas y sitios con alta concentración de personas, según lo indicó la entidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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