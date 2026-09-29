En medio de la tormenta generada por la revocatoria de visas a figuras clave cercanas al oficialismo, el senador Iván Cepeda lanzó un reclamo a través de sus redes sociales, advirtiendo sobre la existencia de una supuesta estrategia internacional y nacional orientada a perjudicarlo judicialmente.

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Bajo la palabra “Asedio”, el congresista del Pacto Histórico alertó que agencias y sectores interesados habrían reactivado un plan que anteriormente no pudieron concretar en su contra. Según lo expresado por Cepeda en su cuenta oficial de X, existiría un entramado orientado a fabricar falsos testimonios con el único propósito de vincularlo de forma irregular a actividades ilícitas y promover de esta manera un proceso judicial en su contra en territorio estadounidense. El legislador fue más allá al señalar que estas acciones no son aisladas, sino que responden a una campaña sistemática desplegada también en plataformas digitales para minar su imagen pública y la de otros dirigentes del movimiento.

Las repercusiones de este supuesto montaje, según el congresista, buscan fracturar la unidad de su colectividad. “Quieren aniquilar física, judicial y moralmente a quienes dirigimos el Pacto Histórico”, sentenció el senador en su pronunciamiento, añadiendo que detrás de estas maniobras se esconde una Clara intención de debilitar políticamente al sector progresista. Pese al panorama adverso descrito, Cepeda aseguró de manera tajante que ni su dignidad, ni sus convicciones éticas ni su trayectoria pública podrán ser destruidas por estas prácticas, cerrando su mensaje con una firme defensa de su labor: «Lo mío es el poder de la verdad».

Las graves declaraciones del senador cobran especial relevancia al coincidir temporalmente con una drástica determinación del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El pasado lunes 28 de septiembre, la administración del presidente Donald Trump anunció oficialmente la revocatoria y restricción de visas para el empresario Euclides Antonio Torres Romero y la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú —integrante del Pacto Histórico y presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS)—, así como para sus núcleos familiares directos. Esta medida forma parte de la iniciativa geopolítica denominada «Escudo de las Américas», un mecanismo con el que Washington busca sancionar a ciudadanos de Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú señalados de socavar la gobernanza democrática mediante presuntos actos de corrupción o narcotráfico.

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