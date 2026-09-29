Por: El Espectador

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La captura de alias "El Pollo" ha generado un fuerte impacto en Tibú, Norte de Santander, especialmente por su presunta responsabilidad en graves delitos que afectan a la población del Catatumbo. De acuerdo con información oficial, alias "El Pollo" era considerado jefe de comisión de la subestructura Jorge Suárez Briceño, parte de la estructura 33 de las disidencias comandadas por alias "Calarcá". Su detención, realizada en zona urbana por el Batallón de Ingenieros de Combate 30 de la Fuerza de Tarea Vulcano, contó con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional. Durante la operación, las autoridades confiscaron una pistola nueve milímetros junto a municiones, y tanto el capturado como el material fueron entregados a la autoridad competente para que se determine el proceso judicial correspondiente.

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Según el general Cesar Augusto Martínez Páez, comandante de la Segunda División del Ejército, alias "El Pollo" es investigado por su posible participación en una serie de crímenes, entre los que se destacan acciones armadas, desplazamientos forzados, secuestros, intimidaciones y confrontaciones con otros grupos armados ilegales en el Catatumbo, región marcada por conflictos entre distintas estructuras como las disidencias de "Calarcá" y el Ejército de Liberación Nacional (Eln). De acuerdo con las autoridades, alias "El Pollo" llevaba más de cuatro años en el interior de la estructura, ascendiendo rápidamente hasta liderar tareas de intimidación y desplazamiento, así como ataques con drones explosivos y la retención de habitantes en corregimientos de Tibú, específicamente Pacheli y Versalles.

Uno de los casos más dolorosos ligados a alias "El Pollo" es el homicidio de Mónica Liseth Beltrán, niña de 13 años que habría sido reclutada a la fuerza y luego asesinada. La familia de la menor denunció ante la Asociación Nacional de Víctimas que fue secuestrada en abril de 2026 por hombres armados que ingresaron a su casa en el sector Villas del Río, Tibú. Su padre, Ramón Darío Beltrán, solo logró una comunicación por videollamada durante el cautiverio, y posteriormente recibió llamadas anónimas y un video que confirmaban su muerte. No existen versiones oficiales definitivas sobre las circunstancias del crimen; algunas hipótesis señalan que habría sido ultimada al intentar huir o en retaliación a la fuga de otros menores. El cuerpo fue recuperado por la inspección de Policía en la zona rural de Tibú, según información brindada por el presidente de la Asociación Nacional de Víctimas a El Espectador.

¿Quién es alias "El Pollo" y por qué fue capturado en Tibú?

Alias "El Pollo" es señalado como jefe de comisión en la subestructura Jorge Suárez Briceño, bajo el mando de la estructura 33 de las disidencias de alias "Calarcá". Su captura fue posible gracias a una operación conjunta de fuerzas militares y policiales, debido a su presunta implicación en delitos como homicidio, reclutamiento forzado, desplazamientos y ataques violentos, especialmente en el contexto del Catatumbo.

¿Cuál fue el papel de alias "El Pollo" en el caso del asesinato de Mónica Liseth Beltrán?

Las autoridades indican que alias "El Pollo" estaría vinculado al secuestro y asesinato de Mónica Liseth Beltrán, niña de 13 años reclutada a la fuerza en Tibú. El caso, denunciado por su familia y difundido por la Asociación Nacional de Víctimas, refleja el impacto de la violencia de grupos armados en la región y la gravedad del reclutamiento de menores en zonas de conflicto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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