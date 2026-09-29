Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Wendy Dayana Torres, una mujer de 29 años, fue asesinada a tiros el lunes 28 de septiembre en el barrio Jardín Santander de Ibagué, un hecho que ha despertado la atención de las autoridades y de la comunidad local. El crimen ocurrió cerca del mediodía, cuando Torres salió del asentamiento La Chuquía y fue interceptada por hombres que se movilizaban en una motocicleta, quienes le dispararon en la cabeza. Su cuerpo quedó tendido en un andén, a pocos metros del CAI (Centro de Atención Inmediata) Jardín Santander, según lo informado por la Policía Metropolitana de Ibagué.

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Las autoridades desplegaron un plan candado en la zona para intentar capturar a los responsables del homicidio. Por su parte, funcionarios del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) de la Fiscalía realizaron la inspección técnica del lugar, pero hasta el momento no han logrado establecer oficialmente ni el móvil del crimen ni la identidad de los autores materiales. Este caso se suma a otros episodios de violencia que, de acuerdo con reportes oficiales, marcaron la vida de Wendy Dayana Torres en el pasado.

En mayo de 2020, Torres fue capturada junto a Jhonny Anderson Aguirre Muñoz, alias ‘Zaga’, tras una agresión con arma blanca contra Cristian Camilo Monroy en el sector de ‘El Hueco’, barrio La Estación. Según los reportes dados a conocer entonces, el ataque ocurrió cuando Monroy presuntamente se negó a entregarles $5.000. El hombre sufrió heridas en un brazo y el pecho, y fue trasladado al Hospital Federico Lleras Acosta. Posteriormente, un juez ordenó medida de aseguramiento dentro del proceso por tentativa de homicidio.

A estos antecedentes se suma una denuncia adicional de 2020, en la que se señalaba a Wendy y ‘Zaga’ por supuestamente herir en dos ocasiones a una mujer identificada como Carolina Campos Ramírez, incluso llegando a ingresar a su vivienda en uno de los ataques. Semanas después de haber sido capturada, Torres logró escapar en junio de 2020 de un CAI de Ibagué, aprovechando un descuido de los uniformados. Este escape provocó un operativo de búsqueda, mientras seguía vinculada al proceso por la agresión en La Estación.

Cinco años después, el nombre de Wendy Dayana Torres vuelve a aparecer en la crónica judicial, aunque esta vez como víctima. Las autoridades trabajan ahora en esclarecer los motivos detrás de este crimen, tratando de establecer si existe alguna relación entre el homicidio en Jardín Santander y los episodios violentos ocurridos años atrás.

¿Cuál fue el recorrido judicial de Wendy Dayana Torres antes de su asesinato en Ibagué?

Wendy Dayana Torres estuvo involucrada en distintos episodios judiciales en 2020, incluyendo una captura junto a alias ‘Zaga’ tras un ataque con arma blanca, proceso en el que recibió medida de aseguramiento y posteriormente protagonizó una fuga de un CAI, permaneciendo vinculada al caso hasta su homicidio en 2023.

¿Qué detalles se conocen del asesinato de Wendy Dayana Torres en el barrio Jardín Santander?

El asesinato de Wendy Dayana Torres ocurrió al mediodía, cuando fue atacada a tiros por hombres en motocicleta cerca del CAI Jardín Santander. La Policía y el CTI investigan los hechos; hasta ahora se desconoce el móvil y los autores del crimen.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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