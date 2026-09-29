Por: El Espectador

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Por segunda ocasión, una persona implicada en la desaparición de Andrés Camilo Peláez Yepes reconoció ante un juez su responsabilidad en los hechos que ocurrieron el 4 de abril de 2022. Durante una audiencia del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, el señalado—quien en ese momento tenía 17 años—aceptó de forma libre y voluntaria su participación, de acuerdo con la información recogida por El Espectador.

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Según estableció la Fiscalía General de la Nación, las pruebas dan cuenta de que el joven vigiló previamente a Peláez Yepes y avisó al grupo delincuencial conocido como ‘El Mesa’, activo en el norte del Valle de Aburrá, sobre el momento indicado para retenerlo. Por estos hechos, el menor permanece privado de la libertad y enfrenta cargos por el delito de desaparición forzada agravada. En este caso también han sido judicializados Juan Fernando Tobón Correa, alias ‘Paisa’; Weimar Alexander Castillo, alias ‘300’; y Willington Ortiz Muñoz, alias ‘Willy’; igualmente se procesó a otro menor que aceptó su implicación en lo ocurrido.

Andrés Camilo Peláez Yepes trabajaba como ingeniero ambiental, liderando uno de los proyectos de reforestación en la zona de Hidroituango, con el objetivo de preservar el ecosistema. La firma Williams Sale Partnership (WSP), empleadora de Peláez, reportó su desaparición ese mismo 4 de abril, después de que Luis Miguel Calisto, coordinador de ingenieros, no lograra encontrarlo en el hotel donde se alojaba. Inicialmente, las autoridades manejaron hipótesis como un posible suicidio en el río o un secuestro, pero ninguna llamada o petición de rescate surgió, descartando la hipótesis de secuestro y confirmando el carácter de desaparición forzada.

De acuerdo con avances del proceso, la Fiscalía señaló que el ingeniero habría sido interceptado, intimidado con armas de fuego, agredido, obligado a subir a un vehículo y posteriormente trasladado a una vivienda, donde fue amarrado. Testimonios de otros procesados indican que Peláez fue asesinado, sepultado y, meses después, su cuerpo fue exhumado para ser arrojado al río San Andrés.

El camino judicial ha estado marcado por demoras y obstáculos, como describió Claudia Yepes Upegui, madre del ingeniero, en diálogo con El Espectador. Su mayor sufrimiento es “aprender a vivir con la incertidumbre de no saber qué pasó con mi hijo”, junto a la angustia y el desgaste emocional y familiar que implica buscar respuesta a la pregunta que la acompaña día tras día: ¿dónde está Andrés Camilo?

¿Quiénes están vinculados al caso del ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes?

De acuerdo con la información de El Espectador, al caso se han vinculado judicialmente a varios adultos, entre ellos Juan Fernando Tobón Correa (alias ‘Paisa’), Weimar Alexander Castillo (alias ‘300’) y Willington Ortiz Muñoz (alias ‘Willy’), así como dos menores de edad, quienes aceptaron participación en los hechos relacionados con la desaparición forzada del ingeniero.

¿Qué significa desaparición forzada agravada y por qué se aplica en este caso?

La desaparición forzada agravada, según explica la Fiscalía, ocurre cuando una persona es privada de su libertad y se desconoce su paradero, generalmente por agentes o grupos organizados. En el caso de Andrés Camilo Peláez Yepes, esta tipificación se usa porque fue retenido de manera violenta, sin contacto posterior ni exigencia de rescate, y su paradero sigue sin esclarecerse de manera formal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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