Arya, la perrita de La Casa al Revés, atraviesa un delicado momento luego de ser atropellada por un vehículo en las instalaciones del reconocido atractivo turístico, ubicado en Llanitos del Cañón del Combeima (Tolima).

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El accidente dejó a la mascota con lesiones que requieren atención veterinaria y un proceso de recuperación. Su familia ahora enfrenta los gastos derivados del tratamiento y busca apoyo para poder continuar con los cuidados que necesita.

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, Arya permanece en recuperación y sus allegados tienen la esperanza de que pueda volver a caminar, correr y jugar como antes del accidente. Para lograrlo, necesita continuar con el proceso médico y los cuidados correspondientes.

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Los dueños del establecimiento contaron que el conductor responsable se está haciendo cargo que todos los gastos relaciones a su recuperación, pero son muy altos. Ante esta situación, la familia hizo un llamado a la solidaridad de quienes quieran aportar a la recuperación de la perrita. La intención es reunir recursos que permitan cubrir los gastos veterinarios que se han generado después del atropellamiento.

También contaron que Arya ha evolucionado favorablemente, pero sigue hospitalizada en la Universidad del Tolima. La mascota ya dio sus primeros pasos con ayuda y mantiene la esperanza de volver a caminar.

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