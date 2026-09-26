Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Luis Eduardo Díaz, reconocido dentro del transporte público de Ibagué como ‘Pantera’, falleció tras sufrir un derrame cerebral mientras cumplía con su jornada como conductor de la ‘Ola Naranja’. Según el testimonio de su hermana, aportado en declaraciones recogidas por los medios, el hecho ocurrió cerca de las 6:30 de la mañana del viernes 26 de septiembre. En ese momento, Díaz presentó una convulsión cuando estaba en servicio y, al ser encontrado por un compañero en estado grave, fue trasladado de urgencia en taxi hacia una institución médica.

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El primer centro asistencial en el que ingresó fue la UCI del Jordán. La familia sostiene que allí le administraron tramadol, un medicamento empleado para el dolor, pero aseguran que no le brindaron la respuesta médica adecuada frente a la gravedad de su cuadro. Ante la falta de atención especializada y la persistencia de síntomas críticos, sus familiares solicitaron el traslado inmediato. Sin embargo, según su relato, esta solicitud no tuvo respuesta rápida, lo que resultó en una prolongación de su estadía en el primer hospital.

Luego de varias gestiones, Díaz fue remitido en ambulancia al Hospital San Francisco. Allí fue diagnosticado con un derrame cerebral, lo que confirmaba la seriedad de su condición. De inmediato, se ordenó que fuera llevado a la Clínica Nuestra. Su arribo ocurrió alrededor del mediodía, pero para ese momento, según la familia, su estado se había deteriorado significativamente, por lo que tuvo que ser intubado para soportar la emergencia.

La hermana de Díaz describió todo este trayecto entre clínicas y hospitales como un “paseo de la muerte”, utilizando este término comúnmente empleado para advertir sobre demoras y falta de atención oportuna en el sistema de salud. Según sus palabras, durante varias horas la familia luchó para que el conductor recibiera asistencia adecuada, sin lograr una respuesta eficiente de los centros médicos.

Incluso cuando aguardaban un posible traslado a la Clínica Avidanti para realizar estudios especializados que permitieran evaluar el daño cerebral, se presentaron nuevamente demoras, situación que mantuvo al paciente en estado crítico por varias horas. Finalmente, el desenlace fue fatal: Luis Eduardo Díaz murió, generando conmoción entre sus compañeros del transporte público, grupo con el que trabajó en empresas como Translain, Cotrautol y Logalarza.

En homenaje, para el sábado 26 de septiembre, sus colegas organizaron una caravana memorial que partirá a las 8:00 de la noche desde la bomba Expreso Ibagué, finalizando su trayecto en la calle 39 con carrera 5.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es un “paseo de la muerte” en el sistema de salud?

El término “paseo de la muerte” se emplea para describir el traslado de pacientes en estado crítico entre varios hospitales o clínicas sin que reciban la atención médica adecuada de manera oportuna. Esta situación suele estar acompañada de demoras en los procedimientos y falta de respuesta eficiente, lo que agrava la condición del paciente y puede llevar, como en este caso, a desenlaces fatales.

¿Cuál fue la ruta de atención médica que tuvo Luis Eduardo Díaz antes de su fallecimiento?

Según el relato de la familia, Luis Eduardo Díaz primero fue llevado a la UCI del Jordán, luego remitido al Hospital San Francisco, donde se confirmó su derrame cerebral, y finalmente enviado a la Clínica Nuestra. La familia mencionó que esperaba un traslado adicional a la Clínica Avidanti, pero el proceso estuvo marcado por demoras desde el inicio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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