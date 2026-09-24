Por: Portal Bogotá

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Desde este lunes 21 de septiembre de 2026, los habitantes de la localidad de Kennedy en Bogotá deben estar atentos a un importante cambio en las rutas de transporte público, de acuerdo con información proporcionada por TransMilenio. La ruta conocida como TransMiZonal G414–F414 ha sido modificada tanto en su trazado como en su denominación. A partir de la fecha indicada, esta ruta se llama ahora F414 Estación Patio Bonito, según confirmó TransMilenio a través de una pieza gráfica oficial publicada en sus canales de información.

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Este ajuste en el recorrido y el nuevo nombre buscan mejorar la identificación del servicio y facilitar el acceso de los usuarios, especialmente a la renovada estación Patio Bonito, ubicada en la avenida Ciudad de Cali, como se señala en el reporte de Bogotá Mi Ciudad, Mi Casa. Esta medida se suma a la reciente inauguración oficial de la estación Patio Bonito, detallada también por TransMilenio, la cual promete optimizar la movilidad en una de las zonas más activas del suroccidente de la ciudad. Bogotanos y visitantes que hacen uso frecuente de esta ruta deben prestar atención a los cambios para asegurarse de planificar su desplazamiento de manera adecuada y con suficiente antelación.

Las autoridades recomiendan consultar el estado de operación y la programación de viajes a través de la aplicación oficial TransMiApp o mediante el sitio web institucional de TransMilenio, herramientas que permiten a los ciudadanos mantenerse informados y evitar contratiempos al momento de trasladarse. El ajuste en la ruta y el énfasis en el uso de plataformas informativas hacen parte de los esfuerzos continuos de la Administración Distrital por mejorar el sistema de movilidad, que también ha sido reconocido en iniciativas como Movi-Innova 2026, enfocado en la transformación del transporte público bajo una perspectiva de género.

Esta actualización en la red de transporte refleja la apuesta de la ciudad por modernizar el sistema y poner al servicio de los usuarios opciones más claras y eficientes. Al adoptar estos cambios, Bogotá busca que cada persona pueda movilizarse con mayor orientación y seguridad, fortaleciendo así la experiencia de viaje tanto de quienes residen en la localidad de Kennedy como de los demás usuarios que transitan por este importante corredor vial.

¿Cuál es el nuevo nombre y la ruta ajustada del servicio de TransMilenio en Kennedy?

El servicio que antes operaba como TransMiZonal G414–F414 ha cambiado su nombre a F414 Estación Patio Bonito desde el 21 de septiembre de 2026, según TransMilenio. Además de la denominación, se modificó su trazado en la localidad de Kennedy para mejorar la movilidad y facilitar la identificación por parte de los usuarios.

¿Cómo pueden los usuarios de TransMilenio conocer los cambios en rutas y planificar sus viajes?

De acuerdo con TransMilenio, los usuarios cuentan con la aplicación oficial TransMiApp y el sitio web institucional como principales canales para consultar información actualizada sobre cambios en rutas, operación y horarios, asegurando que puedan organizar sus desplazamientos sin inconvenientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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