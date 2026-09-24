Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) anunció la sexta edición de los Premios por la Niñez 2026 en Bogotá, un evento que busca visibilizar y reconocer iniciativas significativas en favor de la infancia y la adolescencia. De acuerdo con la SDIS, esta edición de los premios se enfoca en promover el desarrollo integral y la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes, sumando a diversas entidades, organizaciones sociales, servicios sociales, instituciones, colectivos y comunidades interesadas en postular experiencias que contribuyan a transformar de manera positiva la vida de los jóvenes en la ciudad.

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Los Premios por la Niñez nacieron en 2021 como una estrategia de la SDIS para destacar las buenas prácticas desarrolladas desde distintos escenarios como localidades, barrios, instituciones y organizaciones de Bogotá. Desde ese momento, han funcionado como un escenario de reconocimiento público a acciones que refuerzan capacidades, amplían oportunidades y fomentan la participación, reconociendo a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y protagonistas activos de su presente, según información oficial.

La edición 2026 se construye sobre la convicción de que el verdadero progreso de Bogotá ocurre cuando se considera y se involucra de manera activa tanto a la infancia como a la adolescencia. Para la SDIS, crecer con ellas y ellos implica escuchar sus voces, entender sus experiencias y necesidades, así como ampliar las oportunidades para que todo niño y adolescente pueda desarrollar plenamente sus capacidades. Por esto, las iniciativas premiadas deben demostrar que la garantía de derechos de la niñez y adolescencia debe ser un compromiso colectivo que involucre a territorios, comunidades, familias, instituciones y la ciudadanía.

En esta ocasión, los premios reconocerán experiencias en cinco categorías: Barrios que Abrazan a las Niñas, Niños y Adolescentes; En Bogotá, Todas las Niñas, Niños y Adolescentes Cuentan; Las Niñas, Niños y Adolescentes Transforman Bogotá; De la Mano Contigo; y La Quinta Estrella. Cada categoría aborda una dimensión específica de la transformación social, territorial, institucional o comunitaria, pero comparten el propósito de visibilizar acciones que generan oportunidades, fortalecen capacidades y garantizan los derechos de la niñez y adolescencia.

La gala de entrega se realizará el tres de noviembre de 2026 en el Teatro Cafam. En cada una de las cinco categorías, se nominarán tres experiencias, de las cuales solo una será galardonada con una placa de reconocimiento, mientras las demás recibirán un diploma de participación. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 27 de septiembre, según la SDIS, que también ofrece en su página información sobre los requisitos y el proceso de inscripción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las categorías de los Premios por la Niñez 2026 en Bogotá?

Los Premios por la Niñez 2026 cuentan con cinco categorías: Barrios que Abrazan a las Niñas, Niños y Adolescentes; En Bogotá, Todas las Niñas, Niños y Adolescentes Cuentan; Las Niñas, Niños y Adolescentes Transforman Bogotá; De la Mano Contigo; y La Quinta Estrella. Cada una busca visibilizar diversas formas en que se promueve el bienestar, los derechos y el desarrollo de la infancia y adolescencia en la capital.

¿Cómo puede postularse una experiencia a los Premios por la Niñez 2026?

Para participar en los Premios por la Niñez 2026, las entidades o personas interesadas deben completar un formulario de inscripción disponible a través de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y consultar los documentos necesarios, como el documento orientador, el cronograma y las preguntas frecuentes. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 27 de septiembre de 2026.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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