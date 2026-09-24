Por: El Espectador

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En Bogotá, antes de que la mayoría de los negocios abran sus puertas, cientos de productos ya están cruzando la ciudad en camiones de diferentes tamaños. Alimentos, bebidas, materiales para la construcción y productos manufacturados recorren a diario las vías capitalinas, una operación logística esencial que muchas veces solo se nota cuando un camión queda atravesado en una calle estrecha, queda varado en medio de un trancón o se ve involucrado en un accidente. Esta red de transporte juega un papel determinante para asegurar el abastecimiento de Bogotá.

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Según un análisis reciente de la Secretaría Distrital de Movilidad, que utilizó los resultados de la encuesta origen y destino, se calculan 289.257 viajes de carga en un día laborable típico en la ciudad. De ese total, el 49,1 % corresponde a trayectos que comienzan y terminan dentro de Bogotá, reflejando el papel esencial de la logística interna para la economía local. Los alimentos y las bebidas encabezan la lista de mercancías transportadas, con un 32,8 %. En el segundo lugar se ubican las manufacturas industriales, que representan el 21 %, seguidas de los productos vinculados con la construcción, con un 13,6 %.

El auge del comercio electrónico ha incrementado la circulación de camiones en la ciudad, ya que cerca del 17 % de los viajes realizados diariamente tiene relación directa con este sector. Dentro de este segmento, cuatro de cada diez trayectos están vinculados a la mensajería y paquetería, una muestra clara del impacto del consumo digital en la logística y movilidad urbana.

No obstante, esta vital actividad también deja un impacto considerable en la calidad del aire. Los camiones solo constituyen el 1,7 % de los vehículos registrados en Bogotá, según el Inventario de Emisiones 2023 citado por la Secretaría de Ambiente en una respuesta a El Espectador. A pesar de esa baja participación en el parque automotor, la proporción de contaminación que generan estos vehículos es mucho mayor: aportan el 48 % del material particulado fino PM2,5 originado por la combustión vehicular y también el 44 % de otros contaminantes asociados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos viajes de carga se realizan diariamente en Bogotá y cuáles son los productos más transportados?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, en un día hábil típico se llevan a cabo 289.257 viajes de carga en Bogotá. La mayoría de estos trayectos mueve principalmente alimentos y bebidas (32,8 %), manufacturas industriales (21 %) y artículos relacionados con la construcción (13,6 %), demostrando la importancia de estos sectores en la logística capitalina.

¿Cómo afecta el transporte de carga en camiones la calidad del aire en Bogotá?

Aunque los camiones representan solo el 1,7 % de los vehículos contabilizados, generan cerca del 48 % del material particulado fino PM2,5 derivado de la combustión de automotores y el 44 % de otros contaminantes, según la Secretaría de Ambiente citada por El Espectador. Por esto, su operación tiene un impacto desproporcionado en la contaminación atmosférica de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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