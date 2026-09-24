Por: El Espectador

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Bogotá se ha convertido en una de las ciudades con mayor congestión vehicular en Latinoamérica, situación que se ha intensificado debido a las múltiples obras que se adelantan en los principales corredores viales de la capital. En este contexto, anticiparse y planificar bien la ruta diaria se vuelve una necesidad para evitar contratiempos, especialmente hoy, 24 de septiembre. Para facilitar la movilidad, es clave tener presentes las restricciones de pico y placa, conocer cómo opera el sistema TransMilenio y estar atentos a las novedades viales que puedan surgir durante la jornada, según la información presentada por El Espectador.

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Para este jueves, la medida de pico y placa en Bogotá aplica para vehículos particulares cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5, restricción que se extiende desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. La disposición también está vigente para los taxis cuyas placas finalizan en 3 y 4. Los conductores deben tener en cuenta que circular durante el horario restringido puede resultar en sanciones, por lo que se recomienda revisar el último dígito de la placa y programar los desplazamientos en horarios permitidos.

En cuanto al transporte público, TransMilenio, el sistema masivo de transporte que opera en Bogotá, informó que este 24 de septiembre sus servicios funcionan con normalidad y no se registran novedades que afecten la operación. No obstante, la recomendación para los usuarios es mantenerse informados a través de los canales oficiales del sistema ante eventuales cambios en la prestación del servicio. Asimismo, las rutas alternas y el monitoreo de las vías en tiempo real son fundamentales para evitar atrasos, especialmente en una ciudad donde el tráfico está marcado por obras y restricciones.

Esta información fue recopilada y verificada por El Espectador, medio que actualiza en tiempo real las principales novedades viales de la capital y orienta a los ciudadanos sobre la mejor manera de planificar sus desplazamientos. La coyuntura vial en Bogotá obliga a los conductores y usuarios del transporte público a estar atentos a cambios de última hora, ya que la construcción y remodelación de la infraestructura vial sigue avanzando e impactando la movilidad cotidiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las restricciones de pico y placa para hoy 24 de septiembre en Bogotá?

La restricción de pico y placa para este 24 de septiembre aplica para los vehículos particulares cuya placa termina en 1, 2, 3, 4 y 5, desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. Además, los taxis con placa finalizada en 3 y 4 tampoco pueden circular durante el mismo horario. Estas medidas buscan reducir la congestión en las principales vías de la ciudad.

¿Cómo opera TransMilenio hoy jueves 24 de septiembre?

De acuerdo con información de TransMilenio citada por El Espectador, el sistema de transporte masivo inicia la jornada con normalidad y hasta el momento no reporta novedades o afectaciones en la prestación del servicio. Se sugiere a los usuarios consultar los canales oficiales durante el día para verificar posibles cambios en la operación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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