Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la atención a las personas mayores es prioridad dentro de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que busca prevenir la soledad y el aislamiento en esta población. De acuerdo con la Alcaldía, la ciudad dispone de 30 Casas de la Sabiduría, espacios diseñados para el encuentro, la participación y la creación de nuevas redes de apoyo a través del servicio Centro Día. Este servicio no solo ofrece actividades recreativas, culturales y deportivas, sino que enfatiza componentes psicosociales que promueven la autonomía y el envejecimiento activo.

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Recientemente, responsables de las unidades operativas de los Centro Día se reunieron en la sede de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Según lo informado por la líder distrital Carolina Guarín, durante esta jornada se revisaron los avances y compartieron experiencias, a la vez que se delinearon acciones para fortalecer la oferta existente. Las Casas de la Sabiduría atienden mensualmente a cerca de 2.700 a 2.800 personas mayores, consolidándose como espacios vitales no solo para el esparcimiento, sino para el fortalecimiento de redes de solidaridad entre la población mayor.

El servicio Centro Día incorpora además un componente nutricional, que ofrece refrigerios y almuerzos a quienes participan en las actividades. La flexibilidad también es parte de la propuesta: la asistencia puede ser de un día a la semana, lo que permite que las personas mayores ajusten su participación según sus necesidades o posibilidades.

No obstante, la estrategia va más allá de los límites físicos de las Casas de la Sabiduría. Se han implementado modalidades como Centro Día al Barrio y las redes de cuidado comunitario, enfocadas en llegar a personas mayores que, por distintas razones, no pueden desplazarse hasta una sede. Esta iniciativa resulta clave en los operativos distritales para localizar a personas en riesgo de aislamiento o sin redes de apoyo.

En términos de inclusión, la reciente actualización del manual operativo del servicio Centro Día apunta a eliminar restricciones y avanzar hacia una oferta más universal y con enfoque diferencial. Carolina Guarín destacó la colaboración con la Subdirección de Discapacidad para fortalecer la comunicación, la infraestructura y la accesibilidad, asegurando que hay cupos disponibles en las 30 Casas de la Sabiduría. La meta es que estos espacios sean cada vez más incluyentes y accesibles, donde las personas mayores puedan participar, aprender, convivir y aportar desde su experiencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué servicios ofrecen las Casas de la Sabiduría para los adultos mayores en Bogotá?

Las Casas de la Sabiduría ofrecen el servicio Centro Día, que incluye actividades psicosociales, recreativas, culturales y deportivas, además de un componente nutricional con refrigerios y almuerzos. El objetivo es fomentar la autonomía, el envejecimiento activo y la participación, al tiempo que se previene la soledad y el aislamiento de las personas mayores.

¿Cómo pueden acceder las personas mayores a la oferta de las Casas de la Sabiduría en Bogotá?

La participación en las Casas de la Sabiduría es flexible, permitiendo que las personas mayores asistan un día a la semana según sus necesidades. También existen estrategias como Centro Día al Barrio y redes de cuidado comunitario, que llevan la oferta a quienes no pueden desplazarse, garantizando que más personas puedan beneficiarse de estos servicios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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