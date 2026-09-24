Por: CENET

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El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció una propuesta que podría significar un alivio importante para muchos ciudadanos que hoy mantienen deudas con el Distrito. El mandatario explicó que, si el Concejo aprueba el denominado Acuerdo por una Ciudad Inteligente, los bogotanos que tengan obligaciones pendientes hasta el año 2024, ya sea por impuestos o multas de tránsito, podrían beneficiarse de un descuento de hasta el 60 %. La medida abarcaría impuestos como el predial, el de vehículos, el de industria y comercio (ICA), alineación urbana, así como las sanciones de tránsito.

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Según Galán, “esto está incluido en el proyecto de Acuerdo que presentamos al Concejo por una Ciudad Inteligente, que otorga un 60 % de descuentos en esas deudas en lo que tiene que ver con intereses y sanciones. Entonces el deudor tiene que pagar el capital y el 40 % de intereses o sanciones, pero el 60 % de eso se descuenta”. Este mecanismo contempla, en esencia, que el contribuyente debe asumir solo la deuda base más el 40 % de lo correspondiente a intereses o sanciones; el restante 60 % se le perdonaría.

No obstante, el avance de esta propuesta en el Concejo de Bogotá se encuentra, por ahora, en un limbo. El artículo que contempla el descuento fue incluido en el marco de la discusión de la reforma tributaria distrital, que enfrenta actualmente obstáculos políticos. En la más reciente sesión, hubo un intento de votación que fracasó debido a un impedimento presentado por la concejal Ana Teresa Bernal, lo que impidió alcanzar los 23 votos necesarios; solo se contaron 20. Esto llevó a aplazar la discusión, que debe continuar en los próximos días.

Mientras las tensiones y estrategias dentro del Concejo parecen posponer la definición, el futuro de este descuento por deudas sigue sin estar claro. La necesidad de consensos y la complejidad de las jugadas procedimentales mantienen la iniciativa en suspenso, dejando a la expectativa a miles de ciudadanos que podrían verse beneficiados si la medida finalmente obtiene la aprobación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el descuento del Acuerdo por una Ciudad Inteligente para deudores en Bogotá?

El descuento planteado en el Acuerdo por una Ciudad Inteligente ofrece a los ciudadanos con deudas de impuestos y multas pendientes hasta 2024 la posibilidad de pagar solo el capital adeudado más el 40 % de intereses o sanciones, condonando el 60 % restante. Esta medida, según Carlos Fernando Galán, cubriría impuestos como predial, vehículos, ICA y alineación urbana, además de sanciones de tránsito, siempre que el Concejo de Bogotá apruebe el proyecto.

¿Por qué se aplazó la votación del acuerdo de descuentos en el Concejo de Bogotá?

La votación del acuerdo fue aplazada porque, durante la sesión en el Concejo de Bogotá, un impedimento presentado por la concejal Ana Teresa Bernal frenó el proceso, impidiendo que se alcanzaran los 23 votos necesarios para la aprobación; solo se lograron 20 votos. La discusión continuará en siguientes sesiones, en medio de un ambiente político marcado por la falta de acuerdos y estrategias procedimentales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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