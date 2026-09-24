Por: Portal Bogotá

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Bogotá ha puesto en el centro de su agenda educativa la inclusión de niñas, niños y jóvenes, teniendo en cuenta los retos que plantea la movilidad humana en América Latina y el Caribe. Un ejemplo claro de esto es la estrategia pedagógica conocida como La Aldea, un proyecto impulsado por la Secretaría de Educación del Distrito (SED), el cual fue presentando como referente en el Diálogo Regional de Política 'De la llegada a la integración: respuestas a la movilidad humana en América Latina y el Caribe'. Este evento, realizado en Montevideo y convocado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), permitió que distintas ciudades latinoamericanas compartieran sus enfoques para avanzar en la integración educativa de la población migrante.

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Erika Johanna Sánchez Casallas, directora de Inclusión e Integración de Poblaciones de la SED, expuso la experiencia de La Aldea durante el panel “La inclusión educativa de niñas, niños y jóvenes migrantes”. De acuerdo con la información suministrada por la SED, La Aldea ha tenido un impacto significativo desde 2025: han participado más de 21.000 estudiantes, 600 maestras y maestros, y 120 colegios oficiales. Este esfuerzo refleja la apuesta de Bogotá por superar la simple admisión de estudiantes migrantes, buscando que accedan, permanezcan y participen activamente en el proceso escolar desde una perspectiva inclusiva.

La Aldea está dirigida especialmente a estudiantes de quinto grado y aborda temas como movilidad humana, diversidad cultural, prejuicios, discriminación y xenofobia, involucrando tanto a estudiantes migrantes como a miembros de comunidades de acogida. El propósito es que desde el aula se generen relaciones basadas en el respeto y la empatía, garantizando que la inclusión sea concreta en la cotidianidad escolar.

Según cifras de la SED, actualmente cerca de 65.000 estudiantes migrantes están matriculados en colegios oficiales de Bogotá. Este panorama impulsa a la ciudad a fortalecer permanentemente sus estrategias, promoviendo espacios donde la diversidad cultural se valore y toda la población infantil y juvenil tenga igualdad de oportunidades para aprender y sentirse parte de la comunidad educativa.

La articulación entre la SED y organismos como el BID contribuye al intercambio de experiencias exitosas y al desarrollo de respuestas efectivas ante los desafíos educativos que plantea la migración. Así, Bogotá busca consolidar una escuela que integre a todos y afronte con decisión los retos del contexto migratorio contemporáneo.

¿Qué es la estrategia La Aldea implementada por la Secretaría de Educación de Bogotá?

La Aldea es una propuesta pedagógica que trabaja en colegios oficiales con estudiantes, especialmente de quinto grado, migrantes y de comunidades de acogida. Se enfoca en abordar temas como movilidad humana, diversidad cultural y lucha contra prejuicios y xenofobia, con el propósito de promover una educación inclusiva y participativa, según la Secretaría de Educación del Distrito (SED).

¿Cuántos estudiantes migrantes atiende actualmente Bogotá en sus colegios oficiales?

De acuerdo con la Secretaría de Educación del Distrito, actualmente los colegios oficiales de Bogotá atienden a cerca de 65.000 estudiantes migrantes, lo que impulsa el fortalecimiento de estrategias de inclusión y participación en el ámbito educativo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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