Por: Portal Bogotá

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El viernes 25 de septiembre de 2026, los habitantes de Bogotá tendrán la oportunidad de vivir una experiencia única en el reconocido museo Maloka. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Cultura, recreación y Deporte (SDCRD), junto con Maloka Bogotá, este encuentro se realizará en el marco de la celebración del Día Internacional de la Cultura Científica. El evento principal de esta edición será la segunda Noche en el museo, una invitación abierta a todas las personas interesadas en la ciencia y el aprendizaje interactivo, cuya entrada será con boletería.

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En esta ocasión, Maloka recibirá como invitado especial a MAGMA, el Museo Interactivo del Riesgo. Desde las 5:00 p. m. hasta las 8:00 p. m., el recorrido estará atravesado por una reflexión profunda sobre los riesgos asociados a la Tierra en movimiento, presentando las experiencias y saberes de diferentes territorios de Colombia como insumos clave para la comprensión y la gestión del riesgo. Según la información oficial, en la muestra itinerante de MAGMA los asistentes podrán interactuar con dispositivos y experiencias pedagógicas creadas en alianza con comunidades de varias regiones del país.

El evento pone sobre la mesa la importancia de reconocer que la gestión del riesgo es una responsabilidad colectiva; aprender de una montaña, un río o una ciudad significa comprender los desafíos y peligros a los que se enfrentan las comunidades y construir estrategias colaborativas para afrontarlos.

Conmemorar el Día Internacional de la Cultura Científica, de acuerdo con la SDCRD y Maloka, representa una apuesta por acercar la ciencia a la vida cotidiana. Lejos de ubicarse únicamente en los laboratorios, la cultura científica se presenta como una herramienta que fortalece el pensamiento crítico, la curiosidad y la capacidad de las personas para cuestionar y contrastar información. Así, este tipo de iniciativas contribuyen a una ciudadanía más informada, capaz de enfrentar los retos sociales y medioambientales del presente, tales como el cambio climático, la desinformación o la transición energética.

Este ciclo de actividades que promueve el museo Maloka confirma que la ciencia puede y debe ser vivida, disfrutada y cuestionada por todas las personas, fomentando espacios donde el conocimiento se construye junto a la comunidad y donde los riesgos se gestionan de manera consciente y colectiva.

¿Qué es el Museo Interactivo del Riesgo MAGMA y qué ofrece durante la Noche en el museo en Maloka?

El Museo Interactivo del Riesgo MAGMA es una muestra itinerante que hace parte del evento de la segunda Noche en el museo, organizada en Maloka Bogotá. Ofrece a los visitantes la oportunidad de interactuar con dispositivos y experiencias pedagógicas desarrolladas en colaboración con comunidades de diferentes territorios de Colombia, enfocándose en la exploración y el reconocimiento de los riesgos asociados a una Tierra en movimiento.

¿Por qué es importante fortalecer la cultura científica en Colombia según la SDCRD y Maloka?

Según la Secretaría Distrital de Cultura, recreación y Deporte y Maloka, fortalecer la cultura científica en Colombia es fundamental para desarrollar ciudadanía informada, curiosa y crítica. Esta labor ayuda a enfrentar retos como el cambio climático, la desinformación o la transición energética, promoviendo la participación activa de todas las personas en la comprensión del mundo y la toma de decisiones informadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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