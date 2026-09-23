Por: Portal Bogotá

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El teatro independiente en Bogotá continúa siendo respaldado por instituciones locales como la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), y en esta oportunidad es protagonista la obra ‘El jardín de los calvos’. De acuerdo con información publicada por la SDCRD, esta puesta en escena aborda la experiencia de Lucía, quien habita temporalmente en un hospital que transforma en su propia metáfora: un “jardín de calvos”, donde la presencia de la vida y la muerte florecen en los pasillos y sobre las camas numeradas. Esta obra se presentará el viernes 2 de octubre de 2026 en el teatro Casa Tono, ubicado en la carrera 16 #51a - 33 de Bogotá. La función tendrá dos horarios, a las 6:30 p.m. y a las 8:00 p.m., y el ingreso requerirá pago de entrada, conforme lo precisa la información oficial de la SDCRD.

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La narrativa se centra en la historia de Lucía y su madre, quien ha sido diagnosticada con cáncer. Lucía se convierte en la única cuidadora de su madre, enfrentando la incertidumbre, el desgaste emocional y el miedo propio de estos procesos, según destaca el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. En el relato, Lucía aparece representada como tres mujeres distintas en escena, cada una reflejando diferentes partes de su pensamiento, recuerdos y emociones. A través de estas tres voces, el público es testigo de la reconstrucción de su vida en fragmentos: dialogando con su madre en momentos de alegría y de dolor, recordando a su compañero felino Café y enfrentando la huella de su primer amor, Pablo.

La obra profundiza en la experiencia del cuidado, la pérdida y la soledad, elementos que se entretejen con reflexiones sobre el concepto de hogar, entendido aquí como mucho más que un espacio físico: se convierte en refugio, cuerpo y memoria. Mediante recuerdos, silencios y canciones, ‘El jardín de los calvos’ explora la complejidad y la vulnerabilidad de los lazos humanos, así como la importancia de quienes acompañan la enfermedad de sus seres queridos y las marcas emocionales que deja este proceso. Finalmente, la obra invita a cuestionarse cómo se cuida a una persona enferma y cómo se asume el cuidado de quienes cuidan, generando un eco emocional duradero tras abandonar la sala, como plantea la SDCRD.

¿De qué trata la obra ‘El jardín de los calvos’ y cuál es su mensaje principal?

La obra narra la experiencia de Lucía, una mujer que enfrenta la enfermedad de su madre, diagnosticada con cáncer, y se convierte en su cuidadora principal. ‘El jardín de los calvos’ explora temas como el cuidado, la pérdida y el significado de hogar, mostrando cómo Lucía reconstruye su historia y afronta la diversidad de emociones y desafíos que surgen en el proceso de acompañar a un ser amado en medio de la vulnerabilidad.

¿Cuándo y dónde se puede ver ‘El jardín de los calvos’ en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, la función está programada para el viernes 2 de octubre de 2026, en el teatro Casa Tono, situado en la carrera 16 #51a - 33 de Bogotá. Habrá funciones a las 6:30 p.m. y a las 8:00 p.m., y la entrada tendrá un costo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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