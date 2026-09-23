Por: El Espectador

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La Secretaría de Movilidad de Bogotá implementará desde el 26 de septiembre un plan piloto de contraflujo dirigido a mejorar la movilidad hacia el norte de la ciudad. Esta prueba se realizará durante cuatro sábados consecutivos, en un horario comprendido entre las 9:00 a. m. y la 1:00 p. m, según explicó María Fernanda Ortiz, secretaria distrital de Movilidad. Durante ese periodo, todos los carriles habilitados en el tramo seleccionado de la carrera Séptima estarán destinados exclusivamente para la salida de vehículos hacia fuera de Bogotá.

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De acuerdo con información de la misma Secretaría, la medida pretende aliviar la congestión que se presenta en sábados por la mañana entre la carrera Séptima y la Autopista Norte, corredores por los que transitan aproximadamente 5.300 vehículos cada sábado. El objetivo es redistribuir el flujo vehicular y analizar si esta estrategia podría convertirse en una solución permanente para mejorar la movilidad en la capital.

Para el desarrollo del piloto, se instalará señalización especial a lo largo del sector comprendido entre la calle 193 y la calle 245, permitiendo a los conductores que se dirigen hacia el norte utilizar la carrera Séptima en ese trayecto. Además, la Secretaría de Movilidad desplegará agentes de tránsito, miembros del Grupo Guía y uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte, quienes tendrán la labor de orientar a los conductores y de responder ante cualquier inconveniente que pueda presentarse durante la operación del contraflujo.

Vale mencionar que quienes busquen ingresar a Bogotá durante estas jornadas de contraflujo no podrán hacerlo por la Séptima en sentido sur dentro del tramo mencionado; la alternativa sugerida consiste en tomar la Autopista Norte hasta la calle 183 y luego avanzar por esa vía hacia el oriente para reingresar a la ciudad. La Secretaría recomienda consultar aplicaciones de movilidad y sus canales oficiales antes de iniciar el desplazamiento, ya que el comportamiento del tráfico podría variar en las primeras pruebas.

El piloto también genera cambios en la ruta rural 18-14 Torca–Tibabita. Durante estas jornadas, este servicio utilizará la Autopista Norte hacia el sur para luego tomar la calle 183 y conectar con la carrera Séptima, continuando hasta la calle 245 y retornando por sectores definidos como el peaje Andes y la calle 187. Al finalizar las cuatro jornadas, la Secretaría evaluará los resultados en cuanto a tiempos de viaje, flujo vehicular y efecto en vías aledañas, con el fin de decidir si la medida se implementa de manera permanente, se ajusta o se descarta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta el contraflujo en la carrera Séptima la movilidad durante los sábados?

El contraflujo en la carrera Séptima modifica temporalmente el sentido del tránsito entre la calle 193 y la calle 245, permitiendo que todos los carriles de ese segmento se usen únicamente para vehículos que salen de Bogotá entre las 9:00 a. m. y la 1:00 p. m. los sábados. Esta medida busca aliviar la congestión en el corredor norte, que suele registrar alto flujo de salida, pero restringe la circulación hacia el sur en ese sector durante el horario establecido, obligando a quienes ingresan a la ciudad a utilizar rutas alternas como la Autopista Norte.

¿Qué rutas alternativas deben tomar los conductores que ingresan a Bogotá durante el contraflujo?

Mientras esté activo el contraflujo en la carrera Séptima, los conductores que desean ingresar a Bogotá no podrán circular en sentido sur por ese tramo. Por tal razón, la alternativa recomendada es desplazarse por la Autopista Norte hasta la calle 183 y desde allí continuar hacia el oriente. Así se evita el área intervenida y se asegura la conectividad con otros sectores de la ciudad, según indicó la Secretaría de Movilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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