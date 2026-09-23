Por: El Espectador

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Un accidente ocurrido en la mañana del 23 de septiembre en las oficinas de prensa del Congreso de la República dejó herida a Luna Mejía Farias, periodista del equipo político de El Espectador. El incidente se produjo cuando una ventana de gran tamaño se desprendió del edificio y cayó sobre la comunicadora, lo que provocó afectaciones físicas que requirieron la intervención del personal médico del Congreso. En un corto periodo, Mejía Farias fue remitida al área de urgencias del Hospital San Ignacio, donde, de acuerdo con el reporte del medio, se encuentra en condición estable.

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La situación motivó una reacción inmediata en la plenaria del Senado. El presidente de esa corporación, Honorio Henríquez, manifestó públicamente su solidaridad con la periodista afectada. En su intervención, Henríquez reconoció las limitaciones presupuestales que enfrentan y aprovechó la coyuntura para solicitar al área administrativa, así como al departamento de Bienes y Servicios, que realicen una revisión profunda del estado de las instalaciones del Senado. El senador fue enfático al advertir sobre la falta de recursos para labores de mantenimiento y puso en evidencia que hace varios años no se han efectuado revisiones adecuadas, pese a las reiteradas peticiones de presupuesto al Gobierno, que hasta el momento no han sido atendidas.

En la misma línea, María Mónica Pérez, jefa de Recursos Humanos del Senado, se refirió al accidente mediante un comunicado en el que lamentó los hechos. Pérez señaló que el Congreso ha enfrentado serias dificultades debido a la ausencia de presupuesto para el mantenimiento y modernización de su infraestructura. Subrayó que el Senado opera en una estructura que tiene cien años de antigüedad y recalcó que el Ministerio de Hacienda no ha asignado recursos necesarios para realizar las obras requeridas en el recinto. Esta falta de inversión pone en relieve los riesgos inherentes en edificaciones antiguas que no cuentan con intervenciones de restauración y refuerzo periódicas.

De acuerdo con los testimonios y declaraciones recogidas por El Espectador, tanto autoridades parlamentarias como funcionarios administrativos coinciden en la urgencia de atender los problemas estructurales del Congreso para evitar hechos similares y proteger la integridad de quienes trabajan en sus instalaciones.

¿Por qué ocurrió el accidente de la periodista en el Congreso de la República?

El accidente que dejó herida a la periodista Luna Mejía Farias se relaciona, según las declaraciones de funcionarios citados por El Espectador, con el deterioro de la infraestructura del Congreso de la República. La caída de la ventana fue consecuencia de la falta de mantenimiento en un edificio centenario, problema que las autoridades del Senado atribuyen a la carencia de presupuesto para restauraciones y modernizaciones necesarias.

¿Qué medidas ha anunciado el Congreso para prevenir futuros accidentes?

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, instó al área administrativa y a Bienes y Servicios a realizar una revisión exhaustiva del recinto, resaltando la necesidad urgente de recursos para estas tareas. Sin embargo, tanto él como la jefa de Recursos Humanos, María Mónica Pérez, advirtieron que hasta ahora no se han asignado los recursos por parte del Ministerio de Hacienda, por lo que las acciones dependerán de la respuesta presupuestal del Gobierno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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