Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la temporada navideña no solo marca el inicio de celebraciones familiares, sino que también se posiciona como un momento clave para el crecimiento del comercio local. En ese contexto la Cámara de Comercio de Bogotá, en articulación con la Alcaldía Local de Antonio Nariño, está impulsando la iniciativa Vitrinas Navideñas 2026, dirigida especialmente a los comerciantes del sector Restrepo para fortalecer la economía durante el fin de año. Según información oficial, esta convocatoria invita a establecimientos ubicados en zonas demarcadas del Restrepo —específicamente de la calle 16 Sur a la calle 18 Sur, entre carrera 24C y carrera 18, así como de la calle 18 Sur a la transversal 21A, entre la carrera 21 y la carrera 19— a participar presentando sus propuestas y decorando sus vitrinas.

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La propuesta no se limita solo a la decoración; Vitrinas Navideñas 2026 integra actividades como recorridos familiares y caravanas que buscan estimular la presencia de visitantes en los corredores comerciales. Además, se promueve una dinámica interactiva a través de redes sociales con “La vitrina + viral”, invitando a la ciudadanía a votar por sus vitrinas favoritas, lo que amplía la visibilidad de los comerciantes y acerca a la comunidad a los negocios del sector.

Luisa María Ramírez Riascos, alcaldesa local de Antonio Nariño, resaltó la importancia de esta temporada para que los comerciantes se conviertan “en protagonistas”, mostrando creatividad y aprovechando la oportunidad para impulsar sus negocios. La administración local enfatiza que la convocatoria está dirigida a empresas que estén debidamente registradas y renovadas ante la Cámara de Comercio de Bogotá, con puntos de venta activos en las áreas definidas.

La iniciativa busca que las vitrinas se conviertan en verdaderos espacios de atracción, permitiendo que cada comerciante destaque sus productos, incremente la afluencia de potenciales clientes y contribuya a la dinamización de la actividad económica en el Restrepo durante la Navidad. Todo el proceso de inscripción y los requisitos para participar están disponibles para los interesados, quienes podrán sumarse a esta oportunidad que transforma la creatividad de los negocios en motor de progreso local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden inscribirse los comerciantes en Vitrinas Navideñas 2026?

Los comerciantes interesados en formar parte de Vitrinas Navideñas 2026 deben tener su empresa registrada y renovada ante la Cámara de Comercio de Bogotá, contar con un punto de venta en los sectores específicos del Restrepo y cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria. Toda la información y el proceso de inscripción se encuentran disponibles a través de los canales oficiales mencionados en el artículo.

¿Qué beneficios ofrece Vitrinas Navideñas 2026 al comercio local del Restrepo?

Vitrinas Navideñas 2026 ofrece la oportunidad de aumentar la visibilidad de los negocios mediante la decoración temática, la participación en actividades como recorridos familiares y caravanas, y la promoción a través de redes sociales con “La vitrina + viral”. Esto ayuda a atraer más visitantes, mejorar las ventas y fortalecer la actividad económica en el sector Restrepo durante la temporada navideña.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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