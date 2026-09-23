Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) ha anunciado un evento especial para quienes buscan experiencias culturales en Bogotá. El domingo 27 de septiembre de 2026 se presentará ‘Mamita Africa’, una obra de teatro y música protagonizada por el narrador oral y músico afroperuano Marco Esqueche. Esta puesta en escena tendrá lugar en el Centro Cultural Compartir Sumapaz La Pilona 10, ubicado en Ciudad Bolívar, al sur de la ciudad, a partir de las 3:00 p. m., y con entrada totalmente gratuita, de acuerdo con la información difundida por la Alcaldía de Bogotá en el marco de su programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

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‘Mamita Africa’ se perfila como una experiencia artística pensada para toda la familia, haciendo énfasis en la memoria ancestral africana presente en las culturas afroamericanas. El espectáculo, de acuerdo con la Alcaldía, utiliza recursos expresivos como la voz, la música, el ritmo, los relatos y los juegos para acercar al público a una tradición viva que conecta generaciones. La dirección de Marco Esqueche promueve la participación activa de los asistentes, quienes podrán involucrarse en juegos rítmicos, canciones tradicionales e historias que remiten a la herencia africana.

La propuesta busca rescatar y compartir conocimientos y memorias que han sido transmitidos de manera oral en las comunidades afrodescendientes, al tiempo que reconoce la vigencia e influencia de las raíces africanas en la música, la narrativa y la cultura del continente americano. El evento es parte de una agenda más amplia de actividades gratuitas que se desarrollan en Ciudad Bolívar, con el respaldo de Idartes, que pretende fortalecer el tejido comunitario a través del arte y el reconocimiento de la diversidad.

Según el comunicado de Idartes, la agenda busca ser incluyente y fomentar el acceso de públicos de todas las edades a propuestas culturales significativas. Así, ‘Mamita Africa’ se convierte en un espacio para el diálogo intercultural, la apreciación del patrimonio afro y la vivencia del arte como herramienta de encuentro y aprendizaje.

¿De qué trata ‘Mamita Africa’ y cuál es su objetivo en Bogotá?

‘Mamita Africa’ es una obra teatral y musical dirigida a toda la familia, dirigida por Marco Esqueche. Busca acercar al público a la memoria ancestral africana a través de relatos, música y juegos, resaltando la influencia africana en las culturas afroamericanas y promoviendo la participación intergeneracional en torno al arte y el conocimiento oral, como lo explica Idartes.

¿Dónde y cuándo se puede asistir gratis a la obra ‘Mamita Africa’ en Bogotá?

La presentación de ‘Mamita Africa’ se realizará el domingo 27 de septiembre de 2026, a las 3:00 p. m., en el Centro Cultural Compartir Sumapaz La Pilona 10, ubicado en la calle 66A sur #18U-12 en Ciudad Bolívar, Bogotá. La entrada es gratuita según lo informado por la Alcaldía de Bogotá e Idartes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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