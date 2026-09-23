Un nuevo temblor fue reportado en la noche de este miércoles 23 de septiembre en Chaparral, Tolima, en medio de la actividad sísmica que se mantiene en esta zona del país desde los últimos días.

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(Vea también: ¿Qué pasa en Chaparral y Chocó? Servicio Geológico explica por qué está temblando tanto)

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el movimiento ocurrió a las 8:19 p. m., hora local, y tuvo una magnitud de 3,6. La entidad indicó que el evento presentó una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros.

El sismo tuvo como referencia a Chaparral y hace parte de la actividad que se viene registrando en el municipio durante los últimos días. La Red Sismológica Nacional del SGC ya había contabilizado más de 130 movimientos de magnitud superior a 2,0 entre la madrugada del 20 de septiembre y la tarde del 21 de septiembre.

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La actividad continuó durante este miércoles con varios movimientos de magnitudes superiores a 3,0. Entre ellos se registró uno de magnitud 4,5 a las 3:09 p. m., también con referencia en Chaparral y profundidad superficial.

Por ahora, el SGC mantiene el seguimiento de la secuencia sísmica mediante la Red Sismológica Nacional y actualiza la información conforme se reciben nuevos datos.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-23, 20:19 hora local Magnitud 3.6, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Chaparral – Tolima, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/tBUv3oDNuS — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 24, 2026

¿Dónde se sintió temblor de magnitud 3.6 en Chaparral (Tolima) de este 23 de septiembre?

Los reportes publicados por ciudadanos en la publicación del Servicio Geológico Colombiano (SGC) en X señalaron que el movimiento fue percibido en Cali, Jamundí, Palmira, Buga, Florida y Guacarí, en el Valle del Cauca, además de Armenia, en Quindío.

Asimismo, algunos usuarios describieron cómo percibieron el temblor: Dios santo. Jamundí, fuerte” y “Los vidrios de mi casa vibraron muy suave, creí que pasaba un carro pero no”, fueron algunos de los comentarios.

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