Ante la preocupación generada por la seguidilla de temblores en varias regiones del país, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) entregó este martes nuevas explicaciones técnicas sobre la actividad sísmica que se registra en el municipio de Chaparral (Tolima) y en diversos puntos del departamento de Chocó. Debido a la persistencia de los eventos, la entidad decidió mantener la publicación de un boletín diario para mantener informada a la ciudadanía.

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Uno de los puntos que mayor atención concentra es Chaparral, donde los movimientos comenzaron el pasado 20 de septiembre. Hasta el último corte del informe, la red sismológica contabilizó al menos 280 sismos con magnitudes iguales o superiores a 2,0, de los cuales 11 han superado la magnitud 4,0. Estos eventos se han localizado a menos de 30 kilómetros de profundidad, lo que confirma que se trata de una dinámica estrictamente superficial al interior de la corteza terrestre.

Para dar cuenta de lo que ocurre en tierras tolimenses, el SGC puso sobre la mesa una hipótesis principal: los cambios generados en las fuerzas de la corteza por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto en San José del Palmar (Chocó) habrían propiciado la reactivación temporal de algunas fallas locales en Chaparral.

No obstante, la entidad fue enfática en señalar que la teoría aún está bajo estudio. “Esta hipótesis requiere análisis adicionales para determinar si existe una relación entre el sismo principal y la ocurrencia de esta sismicidad”, advirtió el organismo técnico.

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Por su parte, en el departamento de Chocó la situación geológica se divide en dos dinámicas totalmente diferenciadas por los expertos:

Secuencia de réplicas: El primer grupo está directamente ligado al terremoto del 10 de agosto, acumulando más de 330 réplicas que, conforme al comportamiento habitual, muestran una disminución progresiva tanto en su frecuencia como en su magnitud.

Enjambre sísmico: El segundo fenómeno se concentra entre los municipios de Istmina, Medio San Juan, Sipí y Litoral del San Juan. A diferencia del anterior, este comportamiento corresponde a un enjambre —una concentración de sismos sin un evento principal dominante— que ya supera los 1.500 registros sin una tendencia clara de descenso.

Sobre este último caso, el SGC indicó de manera preliminar que el enjambre podría estar vinculado a procesos profundos de migración de fluidos. Estos líquidos provendrían de reacciones de deshidratación de minerales ubicados en la placa subducida, los cuales ascienden hacia la base de la corteza continental y la cuña del manto de la placa superior.

El Servicio Geológico continuará con el monitoreo permanente de ambas regiones y reiteró el llamado a la ciudadanía para consultar únicamente canales oficiales y evitar la propagación de rumores.

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