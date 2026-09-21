Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Chaparral, Tolima, vivió una mañana de intensa actividad sísmica este lunes 21 de septiembre, protagonizando una seguidilla de temblores que generó inquietud entre los habitantes del sur del departamento. El Servicio Geológico Colombiano, conocido como SGC, confirmó que, a las 9:48 a. m., se presentó un movimiento telúrico de magnitud 4,0, catalogado superficial y con epicentro en jurisdicción de Chaparral. Este fenómeno fue el más fuerte de la jornada y resaltó entre los eventos sísmicos registrados en la zona.

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La actividad sísmica no comenzó con ese sismo de 4,0, sino que—de acuerdo con el SGC—horas antes ya se había reportado otro movimiento de magnitud 3,2, también identificado como superficial y con epicentro en Chaparral. La seguidilla de temblores continuó a las 9:57 a. m., cuando fue notificado un nuevo evento, esta vez de magnitud 3,0. Todos los movimientos, de naturaleza superficial, ocurrieron en el interior del municipio y fueron reportados en la plataforma oficial.

Según la información oficial suministrada, durante la mañana del lunes ya se habían contabilizado un total de 26 eventos sísmicos, lo que evidencia una jornada inusualmente activa para Chaparral y, en general, para la región sur de Tolima. Esta situación mantuvo a la comunidad en alerta y centró la atención en el monitoreo constante de los datos oficiales disponibles.

Aunque la frecuencia y la intensidad de los sismos captaron la atención de los habitantes, hasta el momento, los reportes del SGC no confirman ninguna afectación relevante provocada por estos temblores. El organismo continúa monitoreando los acontecimientos y actualiza los parámetros técnicos de cada movimiento telúrico para información de la opinión pública.

Además, el SGC invitó a quienes hayan sentido los temblores a ingresar su percepción en la plataforma Sismo Sentido. Según las autoridades, estos reportes de los ciudadanos resultan esenciales para complementar el análisis técnico de cómo fue percibido cada sismo en distintas zonas del departamento de Tolima, ayudando así a mejorar la comprensión del impacto de estos hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos sismos se registraron en Chaparral, Tolima, durante la seguidilla reportada por el Servicio Geológico Colombiano?

Según la información oficial del Servicio Geológico Colombiano, durante la jornada del lunes se reportaron un total de 26 eventos sísmicos en la zona de Chaparral, Tolima. Estos movimientos ocurrieron principalmente en la mañana y corresponden a una secuencia inusual de actividad telúrica para la región.

¿Qué significa que un sismo tenga profundidad superficial según el SGC?

Cuando el Servicio Geológico Colombiano indica que la profundidad de un sismo es superficial, se refiere a que el movimiento ocurrió cerca de la superficie terrestre, generalmente a menos de 30 kilómetros de profundidad. Estos sismos suelen sentirse con mayor intensidad en el área cercana al epicentro, aunque su alcance puede ser limitado dependiendo de diversos factores geológicos.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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