Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La reciente decisión de la Procuraduría General de la Nación marcó un giro crucial en la situación jurídica del exalcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, quien fue absuelto junto a Leidy Gómez García luego de que la entidad revocara la sanción que, en primera instancia, les había impuesto por presunta participación en política durante un evento de 2023. Inicialmente, la Procuraduría había dictado una sanción consistente en destitución e inhabilidad general por un periodo de doce años. Sin embargo, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular revisó en detalle el expediente y determinó que el encuentro cuestionado correspondía, en realidad, a una rendición de cuentas institucional y no a una actividad de proselitismo político, razón por la cual procedió a dictar el archivo definitivo del caso, según información de la Procuraduría General de la Nación.

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Al darse a conocer el fallo de segunda instancia, Andrés Fabián Hurtado utilizó sus redes sociales para expresar su reacción. A través de un video, aseguró recibir la noticia con serenidad y gratitud, afirmando: “Fueron meses difíciles, no se los puedo negar. Se dijeron muchas cosas, pero siempre tuve la tranquilidad de saber que había actuado con rectitud y apego a la ley”. Esta declaración da cuenta del ambiente de presión que rodeó el proceso disciplinario y de la importancia personal y política que el fallo representa para el exmandatario.

Hurtado subrayó que el pronunciamiento de la Procuraduría resultó de la revisión objetiva de las pruebas y evitó realizar señalamientos contra quienes intervinieron en el caso. Remarcó también que, pese a la absolución, no pretendía celebrar contra nadie ni emitir juicios, sino enfocarse en su vocación de servicio. Cerró su mensaje reiterando su deseo de continuar trabajando por la gente del Tolima, poniendo de manifiesto el peso regional de la decisión y el eventual impacto en la esfera política local.

Con el fallo definitivo, el proceso disciplinario queda cerrado y Hurtado recupera plena capacidad para continuar su camino en la vida pública. Así, la noticia pone nuevamente los reflectores políticos en la región, en particular sobre figuras como Hurtado, que mantienen su interés en el servicio público.

¿Por qué la Procuraduría absolvió a Andrés Fabián Hurtado y revocó su sanción?

La Procuraduría General de la Nación absolvió a Andrés Fabián Hurtado tras determinar que el evento investigado fue, en realidad, una rendición de cuentas institucional y no una acción de proselitismo político. En consecuencia, revocó la sanción de destitución e inhabilidad general al considerar que no existieron pruebas suficientes para confirmar una conducta disciplinaria irregular, según lo informó directamente la Procuraduría.

¿Qué significa la revocatoria de la sanción para la carrera política de Hurtado en Tolima?

La revocatoria de la sanción permite que Andrés Fabián Hurtado recupere sus derechos políticos y administrativos, posibilitando que continúe vinculado a la actividad pública en Tolima. Esta decisión, al producir el archivo definitivo del expediente, refuerza su presencia en la política regional y podría influir en los escenarios venideros de la vida pública local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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