El escenario político internacional vuelve a agitarse tras las recientes declaraciones del congresista republicano de Estados Unidos, Mario Díaz-Balart, quien en una entrevista concedida a Mañanas Blu abordó el futuro judicial de Nicolás Maduro y sugirió posibles implicaciones de actores políticos de la región, mencionando de manera directa al expresidente colombiano Gustavo Petro.

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Durante la conversación, Díaz-Balart se refirió a las consecuencias de los procesos que adelinan los tribunales estadounidenses en contra del régimen venezolano y los vínculos transnacionales de sus jerarcas. Según el legislador, las pesquisas lideradas por la justicia norteamericana son de carácter profundo y serio, lo que podría destapar una red de complicidades internacionales: “Yo creo que en esta, cuando vaya a corte, frente a los tribunales, este individuo Maduro, yo creo que hay mucho que va a salir. Y esa es una investigación muy seria, muy profunda”, aseveró.

Fue en ese contexto que el representante republicano lanzó la advertencia sobre el exmandatario colombiano, señalando que, a partir de la información que manejan los investigadores, “no me sorprendería si el nombre de Petro surge en esta investigación”. No obstante, al ser consultado de manera directa sobre la existencia formal de un indictment (acusación formal) o una causa abierta contra Petro en cortes de Estados Unidos, el congresista adoptó una postura más cautelosa: “Yo no sé, eso tendremos que verlo. En los Estados Unidos existe el Estado de Derecho, gracias a Dios. Veremos si hay algo”, respondió, aclarando que cualquier nexo eventual deberá ser determinado estrictamente por las autoridades judiciales competentes.

Más allá de las repercusiones regionales que puedan derivarse de los expedientes judiciales —incluyendo el rastro de operaciones financieras y políticas vinculadas a figuras como Alex Saab—, gran parte del análisis de Díaz-Balart se centró en la hoja de ruta para la transición democrática en Venezuela. El legislador respaldó con firmeza la postura de la administración de Donald Trump, argumentando que la presión internacional es indispensable para desmantelar las estructuras del régimen.

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Según explicó el congresista, el retorno a la democracia no puede precipitarse y debe estructurarse obligatoriamente en tres fases secuenciales: primero, una etapa enfocada en la estabilización económica básica; segundo, profundas modificaciones institucionales para garantizar equidad; y tercero, la celebración de comicios libres. “Yo quiero que las elecciones presidenciales y generales se hagan lo antes posible. Pero vamos a estar claros: no puede ser hoy. Si fuera hoy, se robarían las elecciones”, advirtió, insistiendo en que el saneamiento del sistema electoral es un requisito previo ineludible.

Finalmente, al ser interrogado sobre los acercamientos diplomáticos y una eventual reunión entre Donald Trump y Delcy Rodríguez, Díaz-Balart reconoció que este tipo de contactos generan recelo e incomodidad en sectores de la diáspora venezolana. Sin embargo, defendió la pragmática diplomática estadounidense de mantener canales abiertos condicionados a objetivos específicos, reiterando que cualquier interlocución debe enfocarse en exigir la liberación definitiva de los presos políticos y en pavimentar el camino hacia unas elecciones verdaderamente libres antes de que finalice el ciclo político actual en la Casa Blanca.