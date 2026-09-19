La polémica por el lugar de residencia del expresidente Gustavo Petro tras su salida de la Casa de Nariño sigue sumando reacciones en el escenario político nacional. En esta ocasión, el excongresista y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, arremetió contra la carta firmada por los vecinos del conjunto residencial Sierras del Moral, quienes manifestaron su rechazo a que el exmandatario viva en el lugar.

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A través de su cuenta de X, Bolívar cuestionó la controversia generada por el comunicado y trajo a colación antecedentes del mismo sitio, recordando que allí residió su antecesor en el cargo. “El conjunto donde vivió Duque protesta por posible llegada de Petro”, apuntó el exfuncionario.

En su pronunciamiento, el excongresista señaló que los ataques y cuestionamientos hacia el líder de la oposición no han cesado desde que culminó su mandato institucional. “Desde que entregó la Presidencia, en el tiempo debido, como demócrata que es, a Gustavo Petro no lo dejan en paz”, expresó, respaldando la postura del exmandatario sobre la vulneración a su derecho elemental a elegir dónde vivir.

En medio de su publicación, Bolívar lanzó una serie de interrogantes orientadas a criticar la actitud de los copropietarios del conjunto residencial, tildándola de clasista y restrictiva frente a las libertades individuales.

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“¿Entonces la pretensión cuál es? ¿El destierro? ¿Es el capitalismo el que restringe la libertad de movilidad?”, cuestionó enérgicamente. Y continuó: “¿Acaso este país le pertenece a esos pocos que concentran casi toda la riqueza? ¿El clasismo les da para clasificar los conjuntos por orientaciones ideológicas? ¿Con qué derecho se toman la atribución de decidir dónde tiene que vivir un ciudadano?”.

Asimismo, el exdirigente político ironizó sobre el respeto a las garantías constitucionales durante la administración pasada frente a las posturas de los sectores que se oponen a la llegada de Petro.

“O sea que en el gobierno que tildaron de comunista se respetó la propiedad privada, se respetó la movilidad, se permitió el enriquecimiento de los empresarios, no se expropió a nadie, mientras que ahora la clase ‘libertaria’ restringe las libertades”, escribió, concluyendo su mensaje con un tajante: “¿Cómo es eso?”.

Por el momento, la discusión continúa abierta en la opinión pública y en las redes sociales, a la espera de conocer si el expresidente concretará su mudanza a esta zona residencial de la capital del país pese a la resistencia de un sector de la copropiedad.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.