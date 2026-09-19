Un informe pericial de informática forense que contiene conversaciones entre Eva Ferrer y Gustavo Petro durante casi cuatro años reveló nuevas advertencias hechas por la exconsejera presidencial sobre personas cercanas a la entonces primera dama, Verónica Alcocer.

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(Vea también: Agmeth Escaf hizo revelación sobre su pareja, ahora que se habla de la separación de Verónica Alcocer y Petro)

Según el documento conocido por Semana, los mensajes fueron intercambiados a través de la aplicación LINE entre octubre de 2022 y agosto de 2026. En ellos, Ferrer expuso ante Petro sus preocupaciones por presuntas irregularidades relacionadas con reuniones, gestiones y contratos en las que, según sus señalamientos, aparecían los nombres de Mario Fernández Alcocer y Agmeth Escaf.

Uno de los primeros episodios citados en el informe ocurrió el 31 de mayo de 2023. Ferrer habría advertido al entonces presidente sobre una posible publicación periodística relacionada con presuntos hechos de corrupción que involucraban a Fernández y Escaf.

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“Gustavo, ¿cómo estás? Siento comentarte esto en este momento, pero me dicen de muy buena fuente que medios están armando periodísticamente toda una trama de corrupción y de puesta de cargos por parte de los primos de Verónica y Agmeth”, se lee en el chat, según recogió el citado medio.

En los mensajes, la exconsejera también expresó su inconformidad por la relación que mantenía con el círculo cercano de Verónica Alcocer. Según su relato, la entonces primera dama estaba molesta porque Ferrer no permitía que Fernández Alcocer y Escaf intervinieran en asuntos de la Consejería para la Reconciliación.

Las advertencias que Ferrer hizo a Petro sobre Mario Fernández Alcocer

Las conversaciones muestran que Ferrer le contó al entonces mandatario que había recibido presiones para participar en determinadas reuniones y asuntos relacionados con contratos. En uno de los intercambios mencionó a Mario Fernández Alcocer y aseguró que este buscaba involucrarla en encuentros relacionados con negocios.

Entre los ejemplos mencionados en los chats aparece una compañía de gas de Barranquilla. Ferrer le manifestó a Petro que había mantenido cautela frente a ese tipo de situaciones y que no quería verse involucrada en asuntos que pudieran comprometerla.

Los mensajes también registran una respuesta de Petro frente a los señalamientos. Según el informe citado por la revista, el entonces presidente le respondió a Ferrer: “Con cuidado. Creo que es gente corrupta”. La conversación continuó con nuevas afirmaciones de la exconsejera sobre Fernández.

Es importante precisar que estas conversaciones contienen acusaciones y apreciaciones atribuidas a Ferrer, y su aparición en el informe pericial no constituye por sí misma una sentencia o una comprobación judicial de los hechos señalados.

El quiebre entre Eva Ferrer y Verónica Alcocer

Los chats también permiten conocer parte del deterioro de la relación entre Ferrer y Verónica Alcocer, quienes anteriormente habían mantenido una relación cercana. La exconsejera le contó a Petro sus diferencias con la entonces primera dama y sostuvo que su posición frente a determinadas personas de su entorno había provocado tensiones.

En uno de los mensajes, Ferrer manifestó que Alcocer estaba molesta porque ella no daba espacio a Fernández Alcocer y Escaf. También aseguró que había recibido obstáculos y cuestionamientos mientras desempeñaba sus funciones en la Presidencia.

La conversación entre Ferrer y Petro se suma a otros testimonios y documentos que han sido divulgados durante las últimas semanas sobre el círculo cercano de la entonces primera dama. En agosto, Ferrer ya había hablado públicamente sobre lo que denominó los “tres tenores”, en referencia a Mario Fernández Alcocer, Agmeth Escaf y el empresario Manel Grau.

En esas declaraciones, Ferrer sostuvo que algunas personas de ese entorno le pedían recibir personas y hacer determinadas gestiones. Sin embargo, ante preguntas sobre casos concretos de corrupción, afirmó que no tenía conocimiento directo de hechos específicos y que sus referencias correspondían al entorno que había conocido durante su paso por el Gobierno.

Los nuevos documentos conocidos ahora muestran que varias de las preocupaciones que Ferrer había expresado públicamente también fueron comunicadas directamente a Petro durante su relación laboral y personal con el entonces presidente. El alcance de esas acusaciones y las eventuales responsabilidades de las personas mencionadas deberán establecerse mediante las investigaciones y actuaciones de las autoridades competentes.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.