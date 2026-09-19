El presidente Abelardo De la Espriella anunció el traslado de la sede principal de la Dirección General Marítima (Dimar) de Bogotá a Cartagena, una decisión que busca llevar la dirección de la autoridad marítima a una ciudad estrechamente vinculada con las actividades portuarias y marítimas del país.

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La noticia se conoció durante la visita del mandatario a Cartagena, donde participó en un consejo de seguridad departamental y sostuvo encuentros con autoridades locales y regionales. Allí confirmó que la entidad dejará su actual sede en la capital del país para instalar su sede principal en la capital de Bolívar.

“La Dimar se viene por orden presidencial para Cartagena. Aquí va a estar”, afirmó De la Espriella durante su intervención. El mandatario cuestionó que la sede de una entidad encargada de asuntos marítimos esté ubicada en Bogotá y planteó el traslado como parte de una decisión de descentralización del Estado.

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La DIMAR es la autoridad encargada de ejercer funciones relacionadas con la seguridad de la navegación, la protección del medio marino y diferentes actividades marítimas y portuarias en Colombia. Su sede central aparece actualmente registrada en Bogotá, en el sector del CAN, según la información institucional disponible.

Cartagena ya había sido propuesta como sede de la Dimar

El anuncio presidencial se produjo después de una propuesta presentada en julio por organizaciones empresariales y marítimas de Bolívar para que Cartagena se convirtiera en la sede principal de la entidad.

El Consejo Gremial de Bolívar, la Cámara de Comercio de Cartagena y los Defensores del Mar plantearon entonces que la ciudad cuenta con infraestructura portuaria, industria naval, capacidades logísticas y centros especializados relacionados con la actividad marítima. La propuesta fue presentada al entonces presidente electo y a su equipo de Gobierno.

Entre las instalaciones de la Dimar que ya funcionan en Cartagena se encuentran el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, el Servicio de Señalización Marítima del Caribe y la Capitanía de Puerto de Cartagena. Los promotores de la iniciativa también destacaron el papel de la ciudad en el comercio exterior, el turismo náutico y las operaciones portuarias.

¿Qué implica el traslado de la Dimar?

Por ahora, el anuncio corresponde a la decisión comunicada públicamente por el presidente. La página institucional de la entidad todavía identifica a Bogotá como la dirección de su sede central, por lo que el cambio físico y administrativo de la entidad no aparece como ejecutado en esa información oficial.

El traslado anunciado también se suma a otros compromisos planteados por el Gobierno para Cartagena y Bolívar durante la visita presidencial. Entre ellos aparecen recursos para proyectos de infraestructura y acciones relacionadas con seguridad en el departamento.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.