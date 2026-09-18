El presidente Abelardo De La Espriella lanzó una nueva advertencia contra Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, señalado como jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), durante una visita que hizo este jueves 17 de septiembre a San Juan del Cesar, La Guajira.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Jefe de ‘Bendito menor’ envió mensaje a De la Espriella; dio entrevista desde escondite)

El mandatario se refirió a la situación de seguridad de la región y aseguró que continuará visitando el departamento para verificar los avances de las obras y las acciones de las autoridades frente a las estructuras criminales.

“Vamos a retornar a la seguridad por la razón o por la fuerza. Bandido que no se someta, será dado de baja como en derecho corresponde”, manifestó De La Espriella durante su intervención.

Lee También

El pronunciamiento se produjo pocos días después de que el Gobierno se refiriera a la intención expresada por alias Pinocho de someterse a la justicia. El Ministerio de Justicia señaló que cualquier proceso debe adelantarse mediante los canales institucionales y bajo las condiciones establecidas por las autoridades.

“Aprovecho para mandarles esta razón al jefe del Clan del Golfo en la región, Rufino José Morales, alias Mario; al bandido alias Pinocho, jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, y al bandido alias Gonzalo, de la Segunda Marquetalia: tienen fecha de expiración”, afirmó el presidente, agregó el mandatario.

Desde La Guajira, el presidente Abelardo De La Espriella insistió en que el bandido que no se someta será dado de baja y envió un mensaje al cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, alias Pinocho: “Se metieron con el corazón del Tigre”.… pic.twitter.com/wkNYJwtQVQ — Revista Semana (@RevistaSemana) September 17, 2026

La primera advertencia de De La Espriella a alias ‘Pinocho’

La nueva declaración tiene como antecedente un mensaje publicado por el presidente el pasado 12 de septiembre. En esa ocasión, De La Espriella pidió a los ministros de Defensa y Justicia coordinar, en el plazo de una semana, las acciones relacionadas con el eventual sometimiento de Castillo Carrillo.

En esa publicación, el mandatario sostuvo que no habría negociaciones ni dilaciones y señaló que, si alias Pinocho no se entregaba y continuaba enfrentando al Estado y delinquiendo, las autoridades aplicarían la fuerza en los términos establecidos por la ley.

El mensaje ocurrió luego de que alias Pinocho manifestara, durante una entrevista para Semana, su disposición a someterse a la justicia, aunque planteó que ese proceso debía contar con determinadas garantías. El Ministerio de Defensa respondió que trabajaría para propiciar el sometimiento dentro del marco legal.

Por su parte, el Ministerio de Justicia señaló que no habría atajos ni acuerdos por fuera de la Constitución y la ley, y que cualquier actuación debía contemplar los derechos de las víctimas y contribuir a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.