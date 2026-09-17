Por: Noticiero 90 minutos

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La temporada seca sigue causando importantes dificultades en el suministro de agua en las comunas 18 y 20 de Cali, afectando especialmente a la comunidad de Altos de La Luisa. En las últimas semanas, los habitantes reportaron que el servicio ha sido intermitente y se han presentado cortes de agua de hasta tres días, de acuerdo con información difundida por el noticiero 90 Minutos. Esta situación ha llevado a cientos de familias a enfrentar una profunda incertidumbre cada vez que abren la llave del agua, sin saber si el suministro estará disponible.

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Vecinos de la zona denuncian que, además de los prolongados cortes, han debido sobrellevar constantes interrupciones recientes. Entre las demandas más urgentes planteadas a las autoridades se destaca la implementación de un sistema de suministro controlado por turnos, conocido popularmente como ‘pico y placa’ para el agua, así como el envío de carrotanques que permitan abastecer de manera provisional a las viviendas mientras se supera la emergencia. Así lo expresó Luz Dary Victoria, miembro de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Altos de La Luisa, quien manifestó que ha presentado reiteradas quejas ante la empresa de servicios públicos Emcali, sin recibir una explicación clara sobre la falta del servicio.

Este escenario ha alterado directamente las rutinas domésticas más elementales. Acciones cotidianas como preparar los alimentos, ducharse, lavar la ropa o mantener una higiene mínima deben ser aplazadas o replanteadas. Los residentes indicaron que, ante la llegada intermitente de agua, es imprescindible almacenar la mayor cantidad posible de líquido, aunque desconocen cuánto tiempo permanecerá el suministro. William, uno de los afectados, señaló que, cuando llega el agua, "llega muy poquito. Eso nos pone un poco en aprietos". Por su parte, Maleni Erazo aclaró que en su apartamento, en un cuarto piso, en ocasiones solo reciben un pequeño caudal en los primeros pisos, y en los superiores no sube el líquido.

La empresa Emcali ha informado que el bajo caudal de los ríos Cali y Meléndez, principales fuentes de abastecimiento para estas comunas, ha obligado a ajustar la operación de la red y bombear agua desde áreas de menor altitud. La comunidad ha solicitado a la entidad que comunique con anticipación los horarios en los que se interrumpirá el servicio y que se asegure la llegada de carrotanques directamente a las zonas más afectadas. Aunque Emcali asegura que, por ahora, no prevé un racionamiento general para toda la ciudad, los habitantes de Altos de La Luisa consideran que la emergencia ya impacta sus hogares y exigen soluciones inmediatas.

¿Por qué hay intermitencia en el servicio de agua en Altos de La Luisa, Cali?

La intermitencia en el servicio de agua en Altos de La Luisa es consecuencia directa de la temporada seca y de los bajos niveles de caudal en los ríos Cali y Meléndez, que constituyen las fuentes principales de abastecimiento para los sectores afectados. De acuerdo con Emcali y testimonios recogidos por 90 Minutos, estas condiciones han obligado a ajustar la operación y distribución del agua en las comunas 18 y 20, limitando el suministro y generando cortes prolongados.

¿Cómo afecta la escasez de agua a la vida diaria en la comuna 18 de Cali?

La escasez de agua en la comuna 18 de Cali impacta de manera directa las tareas más básicas en los hogares, como la preparación de alimentos, el aseo personal, el lavado de ropa y el mantenimiento de la higiene. Los habitantes deben almacenar agua cuando hay servicio, sin certeza de cuándo volverá a faltar, lo que genera aprietos y ajustes forzados en la rutina diaria, según relató la comunidad a 90 Minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.