Por: Noticiero 90 minutos

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Un incendio forestal fue reportado este jueves en el norte de Cali, específicamente en el sector de Altos de Menga, situación que movilizó a los organismos de emergencia de la ciudad. De acuerdo con los Bomberos Voluntarios de Cali, la conflagración inició hacia la 1:25 de la tarde y, desde ese momento, el cuerpo de socorro desplegó un operativo rápido en la zona afectada.

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La atención a la emergencia se realiza con una máquina especializada en el control de incendios y cuatro miembros del equipo asignados a su operación. Además, dos brigadas, conformadas por 12 unidades adicionales, se encuentran presentes en el lugar, reforzando así los trabajos de contención para evitar que el fuego se propague a otras áreas cercanas. Las labores de los bomberos se concentran en salvaguardar las zonas verdes y minimizar el impacto ambiental que podría traer consigo un incendio forestal de esta magnitud, en un sector caracterizado por su proximidad a zonas habitacionales y vías principales del norte de la ciudad.

El reporte preliminar, confirmado por los Bomberos Voluntarios de Cali y difundido por Noticiero 90 Minutos, no detalla aún las causas del incendio ni la extensión exacta de los daños, ya que la situación sigue siendo materia de seguimiento minuto a minuto. Este evento se suma a una serie de preocupaciones en la región, como la reciente alerta naranja por bajo caudal que afecta al río Cali, un fenómeno que agrava los riesgos de emergencias ambientales en la ciudad.

En el contexto local, los incendios forestales suelen intensificarse durante temporadas secas o bajo la influencia de fenómenos como El Niño, que eleva las temperaturas y disminuye la humedad. No obstante, hasta el momento, no se ha confirmado si estas condiciones climáticas incidieron en este caso específico. La presencia oportuna de los bomberos y sus brigadas en el interior del sector de Altos de Menga es clave para gestionar la situación y evitar consecuencias mayores tanto para la comunidad como para el entorno natural.

La emergencia reportada está en curso, por lo cual se recomienda a los habitantes de la zona mantenerse informados a través de fuentes oficiales y evitar aproximarse al área afectada mientras continúan los trabajos de control del incendio.

¿Qué ocurrió en el incendio forestal del norte de Cali, sector Altos de Menga?

Según información de los Bomberos Voluntarios de Cali y de Noticiero 90 Minutos, se presentó un incendio forestal en el sector de Altos de Menga, al norte de la ciudad, iniciando hacia la 1:25 de la tarde de este jueves. Unidades especializadas y brigadas se desplazaron al lugar con el objetivo de controlar y mitigar la emergencia, aunque aún se desconoce el alcance total de los daños.

¿Cómo respondieron los bomberos de Cali al incendio en Altos de Menga?

El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali atendió la emergencia con una máquina y cuatro unidades, además de dos brigadas de 12 integrantes cada una. La estrategia estuvo enfocada en contener el fuego y evitar su propagación, priorizando la seguridad de los residentes cercanos y la protección ambiental, según reportes del equipo de emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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