Por: Noticiero 90 minutos

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En respuesta al reciente terremoto ocurrido el 10 de agosto y sus graves consecuencias en las edificaciones de Cali, los Ingenieros del Valle han levantado la voz para solicitar una mayor prevención, con énfasis en la preparación y educación de la ciudadanía frente a riesgos de origen natural. El presidente de la Asociación de Ingenieros del Valle, Miguel Corrales, subrayó que Cali enfrenta no solo el riesgo sísmico —considerado el mayor peligrosidad en la zona—, sino también otros fenómenos vinculados al clima y al ambiente. Entre estos se cuentan inundaciones, deslizamientos de tierra y la escasez de agua, así como los incendios forestales, todos ellos representando amenazas latentes que requieren atención y acción coordinada.

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De acuerdo con Corrales, “Cali está sometida a muchos tipos de riesgos. El más fuerte es el que acabamos de vivir el 10 de agosto, porque estamos en una zona de riesgo sísmico muy alto; pero la naturaleza también nos puede golpear con otras situaciones”. Las palabras del dirigente resaltan la urgencia de abordar la gestión del riesgo de manera integral, sin enfocarse exclusivamente en terremotos.

En una sesión plenaria extraordinaria realizada en el Concejo de Cali, expertos de diferentes gremios y concejales analizaron los desafíos actuales en materia de infraestructura, construcción y desarrollo urbano. Allí quedó claro que las decisiones que se adopten hoy definirán la seguridad y sostenibilidad de la ciudad en el futuro próximo. Se hizo hincapié en la importancia de fortalecer tanto la educación técnica como la formación ciudadana para fomentar una cultura preventiva que salga del esquema reactivo, especialmente ante situaciones potenciadas por el fenómeno de El Niño, como sequías e incendios. Para mitigar los impactos de estos escenarios, el llamado fue a hacer un uso responsable del agua, proteger las fuentes hídricas y evitar conductas como prender fogatas o arrojar objetos inflamables en zonas de vegetación seca.

El cumplimiento estricto de las normas de construcción sismorresistente emerge como uno de los pilares fundamentales para la protección de los habitantes. Según la Asociación de Ingenieros del Valle, la prevención requiere una combinación de conocimiento técnico, cumplimiento de normas, educación ciudadana y esfuerzos institucionales. La experiencia reciente demuestra que solo a través de una gestión de riesgo anticipada será posible reducir el impacto de las amenazas naturales en una ciudad tan vulnerable como Cali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales riesgos naturales que enfrenta Cali según la Asociación de Ingenieros del Valle?

De acuerdo con la Asociación de Ingenieros del Valle, Cali se enfrenta principalmente al riesgo sísmico, considerado el más relevante debido a la ubicación geográfica de la ciudad. Sin embargo, también se señala que existen amenazas asociadas a cambios climáticos y ambientales como inundaciones, deslaves, escasez de agua e incendios forestales, que afectan tanto a la infraestructura como a la seguridad de la población.

¿Por qué es importante cumplir las normas de construcción sismorresistente en Cali?

El cumplimiento de las normas de construcción sismorresistente es esencial para garantizar la seguridad de los habitantes durante un evento sísmico. Según el ingeniero Miguel Corrales, solo las edificaciones que siguen estos estándares pueden brindar condiciones adecuadas de protección, reduciendo significativamente los daños y pérdidas en caso de terremoto.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.