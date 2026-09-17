Por: EL PILON SA

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Un hecho alarmante tuvo lugar recientemente en la Terminal de Transportes de Valledupar, donde, de acuerdo con información proporcionada por la Policía Metropolitana de Valledupar, un hombre fue capturado en flagrancia tras ser señalado de cometer actos sexuales no consentidos contra una mujer. La situación se desencadenó cuando la víctima y miembros de la comunidad alertaron a los uniformados que prestaban vigilancia en la zona sobre el supuesto abuso que acababa de ocurrir.

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El coronel Germán Alexander Gómez Aranguren, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, explicó que el sujeto habría realizado tocamientos indebidos en los senos de la mujer sin que ella prestara su consentimiento. Ante este reporte, patrullas del cuadrante intervinieron de manera inmediata y procedieron a la detención del presunto responsable en el mismo lugar de los hechos, mostrando rapidez en la respuesta policial ante las denuncias ciudadanas.

La persona capturada fue identificada como Luis Enrique Montoya Pantoja. Luego del procedimiento de aprehensión, se le informaron los derechos que le asisten como persona capturada, conforme lo establece la ley colombiana en el marco del debido proceso. Posteriormente, el individuo fue puesto a disposición del fiscal de turno de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación, instancia encargada de adelantar las primeras acciones judiciales que corresponden en estos casos.

En este contexto, se programó que en las próximas horas un juez de control de garantías defina la situación jurídica del procesado mediante la realización de audiencias concentradas que comprenden la legalización de la captura, la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento, actos fundamentales para garantizar el derecho de defensa y la presunción de inocencia. Este proceso es esencial para que la administración de justicia actúe con celeridad y transparencia ante hechos que afectan la integridad y seguridad de las víctimas dentro de espacios públicos de alta concurrencia como la terminal de transportes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sucedió en la Terminal de Transportes de Valledupar con el presunto abuso sexual?

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Metropolitana de Valledupar, un hombre fue aprehendido en flagrancia luego de ser señalado por tocamientos sexuales no consentidos a una mujer dentro de la terminal. La intervención se produjo tras la alerta de la víctima y la comunidad, lo que permitió una rápida acción policial y la posterior puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

¿Cómo es el proceso judicial tras la captura por actos sexuales no consentidos en Valledupar?

Después de la detención de Luis Enrique Montoya Pantoja, las autoridades judiciales lo remitieron a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación. Posteriormente, un juez de control de garantías será el responsable de determinar la legalización de la captura, la imputación de cargos y las medidas de aseguramiento, garantizando los derechos del procesado conforme al debido proceso y la presunción de inocencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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